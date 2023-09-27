公司指，今年於130間分店推出「活得夠GREEN」活動，將咖啡渣及檸檬皮「升級」成為家居生活的好幫手，賦予它們第二生命，預計每年更可減少超過186公噸的廚餘，共同打造「快活環境」保護地球。

大快活參與的130間分店每日可以派發510公斤咖啡渣、檸檬皮，累計每年減少超過186公噸廚餘浪費，約相等於12架雙層巴士的重量。

參與的大快活分店設立了「活得夠GREEN」專櫃，讓市民自攜容器免費拿取咖啡渣和檸檬皮。專櫃同時展示這兩款廚餘的「升級」再用方法，教育大眾「轉廢為材」可從日常做起。

大快活指，全球問題如氣候變化、塑膠廢物、浪費食物、人權和零饑餓等越來越受到關注，公司在可持續發展方面的相關舉措都是根據全球環境而作出的積極回應，在創造對人類和地球有益的價值方面發揮獨特而重要的作用。

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