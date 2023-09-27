她說，現時說對某一行某一公司看好，倒不如保護好財富，並要進行非常規操作。在她在港投資23年，現時她見到很多不明朗因素，例如周邊或有重大衝突，現時是她人生中最保守並看重現金持有。她認為，基本上投資股票，已不能再看價值投資，市場已經出現倒掛，例如每股現金大過股票價值，股息高過債息及利息，將所得再投資也未必有赢面。

她還稱，現時市場偏重價值投資，但是反映不到，因(投資者)空前審慎。她反問，今年港股仍未摸到底，「為甚麼還要投資？」建議今年不要買股。若有人要投資，也要放眼三年，不要炒股。

她今日現身知行集團的場合，她指，認識中東的投資市場並已在當地做生意，又形容與知行合作的阿聯酋ElH為有實力公司。

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