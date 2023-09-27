經過與香港證監會深入討論與充分溝通以後，X的活期理財和定期理財服務將於2022年12月30日16:00（UTC+8）起暫停香港地區服務，並只開放給海外用戶申購。所有香港用戶（包括註冊地區為香港及KYC身分證明為香港地區的用戶）則不能再申購任何X活期理財和定期理財產品，其他服務則維持不變。

X團隊

2022年12月12日

筆者收到上面這個臨時通知，是在證監會發出「有關聲稱向投資者提供回報的虛擬資產安排的聲明」前一日，當時指「某些平台可能會就虛擬資產『存款』向投資者提供高『利率』，或按保證或固定利率每天為投資者產生額外的虛擬資產。投資者存放在平台的虛擬資產其後可被轉借予其他平台或去中心化借貸協定（decentralised lending protocol）的借入方，或用於投資或其他活動。」

JPEX當時顯然沒有主動配合，結果鬧得滿城風雨。如果所謂「九運」是旺虛擬金融是真的，則可能JPEX根本並非真實虛擬？只是冒充高科技使詐？截至9月26日下午 5 時，警方接獲 2392 名受害人報案，當中涉及金額約 14.97 億元，即是平均每人60萬，可能損失等於20手騰訊（0700）。

有從事加密幣的朋友的朋友分析，下一步中心化交易所可能需要擔心，究竟JPEX有沒有透過它們平台洗錢（money laundering)。「業內亦覺得香港政府唔識野，所以才會隻眼開隻眼閉，一開始扮見唔到，但JPEX實在高調得太過高調，扮東京交易所，實際上可能是東莞交易所亦不如」。

其實以幣套息無分中外大小，不過是借訊息差賺紅利，即是資訊不對稱。幣安是否超級「雞棚」仍然可圈可點（華爾街日報最新文章稱其正生死存亡關頭），但早已是FBI眼中釘，但在薯條哥爆煲一役全身而退的幣圈中人直指，JPEX「受害人」面對20厘超高息抵不住貪念，又懶做功課心存僥倖，「如果是無限供應都唔似行Proof of Stake，根本無得做⋯，即使用cold wallet都唔會stake這些垃圾」。

直到近一兩年，市場可供選擇的資產回報超低，投資者大呻「有錢冇埞泊」，crypto們便正好「虛」位以待。本欄也曾寫過，外國有報道聲稱可以透過將閒錢泊入特選穩定幣帳戶，便可獲最高年息7厘腰，是美國庫債券的10倍有多，何樂而不為？但原來只是類穩定幣穩定地伏。更何況，銀行近來都紛紛加定存息，4個月及6個月見4.9厘，甚至高過綠債，最重要是「零風險」呀。

金融市場自有其物理定律，若然未報時辰未到。兩年前，筆者沒有獨家或內幕消息，但發覺幣市發展有不合理地方，便借題發揮，開名點中JPEX網紅實體店：「恒大一方面八九以至十幾厘高息債易發難收，另一方面又學人閉門造新能源車，反正都是炒概念圖，還不如索性炒幣更加迫真、實際，而且無論如何，總吸引過在灣仔開家所謂Coin+Cafe+NFT的實體店。」

至於WhatsApp 流出據講是JPEX的人物關係圖，其實不甚了了，又是什麼謎網、粉塵班底，借Web3.0名堂，重演Loop Loop Loop大法。較令人意外的是，連日仍無法揪出犯罪集團主幹及首腦，但公關團隊不收錢？還是都收JPC幣找數，否則有正常銀行戶口交易總可trace得到？五百年一遇薯條哥金融詐騙被拉情何以堪。

是以有財經KOL聲稱獨攬話語權，這或許也是真的，因為JPEX事件並非什麼精密高科技犯罪，而只是一般低層次東張西望式的投資產品傳銷行為，所以可以盡情分析，特別是似是而非的人物關係，但FinTech部分就盡量避重就輕? 例如JPEX再推DAO持分者分紅的賠償方案，股票用語簡單說便是想紅股「焗供」再引人二次落疊，而非收手止蝕離場。

而筆者最關注的小紅書視角，「以 JPEX 为代表的香港“无牌交易所”还有几多家，正规军到香港的市场策略为何“水土不服”，在港的普通投资者有多少会真正注册和使用交易所，为什么合规步伐加快，市场却与5年前上个时代乱象丛生的“币圈”氛围有所相似，香港Web3 终会走向何处……。」

如今證監會轉軚而披露名單，已經有中環人戲言，四間申請中公司其實都很有建制金融味，而此番又真人示範金融去中心化，即是下月底Fintech Week前數碼港慘遭撕票、到Web3.0雷曼JPEX之亂、再來樓花按保成數突然放寬，而財爺就繼續歐洲訪問行程，許局長更加人在埃及，新聞報道形容他「左右開弓」，以為是雙管齊下執法強硬，原來只是一隻手一部電話，好似網紅擺pose般，要投資者對當局有信心，監管永遠在路上。

久利生