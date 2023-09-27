內地8月規模以上工業企業利潤轉增17%，近兩年最勁，A股港股早段升幅較多，齊創日內高位，人民幣亦應聲急速升值，但午後在岸價升值幅度收窄，離岸價曾轉貶值，限制A股港股午後升幅。流金方面，南水終止連續兩日流出，轉淨買入18億元，是9月22日後最多，當日報74.92億元，而假期臨近，亦無阻北水流入增22倍，大市成交降7%。許家印傳遭公安監視居住，內房股普遍下跌，彭博行業研究中資地產股指數連跌3日，曾跌最多2.98%，低見64.71點，是2022年11月1日64.21點後最低。