內地8月規模以上工業企業利潤轉增17%，近兩年最勁，A股港股早段升幅較多，齊創日內高位，人民幣亦應聲急速升值，但午後在岸價升值幅度收窄，離岸價曾轉貶值，限制A股港股午後升幅。流金方面，南水終止連續兩日流出，轉淨買入18億元，是9月22日後最多，當日報74.92億元，而假期臨近，亦無阻北水流入增22倍，大市成交降7%。許家印傳遭公安監視居住，內房股普遍下跌，彭博行業研究中資地產股指數連跌3日，曾跌最多2.98%，低見64.71點，是2022年11月1日64.21點後最低。
恒指今早高開5點，高位升188點，低位升5點，高低波幅183點。金融、通訊服務、能源股推動大市。上升股份比例為29.04%，下跌為31.36%，無升跌為39.58%。
恒指收市升144點或0.83%，報17611點，大市成交金額759億元，較上日減少7.92%，是9月25日742.61億元成交後最少；國指升39點或0.65%，報6069點。恒生科技指數收報3833點，升0.43%。
藍籌股成交金額362.54億元，佔大市成交47.76%；科指成份股成交金額182.15億元，佔大市成交23.99%；國指成份股成交金額283.41億元，佔大市成交37.33%。
24隻雙櫃台股，總成交0.52億元人民幣，相當於約0.55億港元，佔大市成交的0.07%。
窩輪及牛熊證成交金額增加9.16%，至85.89億元，佔大市成交11.9%。牛熊證成交金額40.59億元，增加19.47%；窩輪成交金額45.29億元，增加1.32%。
友邦（1299）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。美團（3690）、比亞迪（1211）、紫金礦業（2899）拖累大市。
藍籌57隻升，21隻下跌，2隻無升跌。信義光能（0968）升4.59%，收報5.7元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌3.42%，收報7.35元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股17隻升，9隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報65.55元，升2.9%；跌幅最大的是京東健康（6618）見52周低39元，收報39.2元，跌2.12%。
北水南下合計淨流入36.73億元，較上日增加2214.01%，淨流入金額是9月25日60.33億元後最多。連續第3日流入，累計流入98.65億元，對上一次連續3日淨流入是9月18日。南水北上合計淨流入18.03億元人民幣，終止連續2日流出。
知行 （1539） 與阿布扎比LEAD成立合資能源企業 冀日後中東上市。收報0.65元，升3.17%。
攜程（9961）：黃金周出境訂單按年增近20倍。收報277.6元，升0.65%。
阿里巴巴（9988）旗下盒馬多地門店開賣陽澄湖大閘蟹 動用23條冷鏈物流路線。收報84.5元，升0.66%。
中銀香港（2388）首8月無紙化貸款筆數升1.5倍 今推稅貸實際年利率低至1.78%。收報21.2元，升0.95%。
ESR（1821）與華懋合資葵涌甲級凍倉儲存及物流中心 料2027年落成。收報10.76元，升0.19%。
騰訊（0700）：國慶長假未成年人僅可玩8小時遊戲。收報302元，升0.67%。
恒大（3333）許家印據報已處於警方監視居住。收報0.32元，跌18.99%。
高盛料10月下調股票交易印花稅 港交所（0388）估值合理。收報290.2元，升0.69%。
比亞迪電子（0285）與Jabil簽署正式協議。收報34.95元，跌0.43%。比亞迪（1211）收報237.4元，跌0.75%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，冠軍科技集團（0092）停牌。豐盛生活服務（0331）收報5.83元，跌0.34%。看通集團（1059）收報0.34元，升1.49%。樂艙物流（2490）創上市新高，見7.68元，收報6.54元，升32.39%。
旭輝控股（0884）2022年度由盈轉虧逾132億元。創上市新低，見0.3元，收報0.315元，跌58.55%。
旭輝永升服務（1995）稱指控無影響，復牌。創上市新低，見1.17元，收報1.3元，跌57.38%。
新城發展（1030）近14億人幣出售144家影院予太盟投資。收報1.41元，跌0.7%。
港交所（0388）改革GEM，建議簡化轉板機制及取消強制季度匯報規定。收報290.2元，升0.69%。
阿里（9988）：申請分拆菜鳥上市，完成後仍擬持股50%以上。收報84.5元，升0.66%。
「郭老太」增持新地（0016）27萬股，涉資2214萬元。收報79.4元，升0.19%。
破頂股包括，嘉耀控股（1626）創上市新高，見5.57元，收報5.38元，跌2.54%；中國春來（1969）創上市新高，見7.09元，收報7.07元，升2.46%；正味集團（2147）創上市新高，見2.3元，收報2.13元，跌5.75%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8515.25元，收報8514.8元，升0.04%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1045.35元，收報1045.35元，升0%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見850.95元，收報850.5元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見102.35元，收報102.25元，無升跌；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見161.9元，收報161.9元，升0.03%；樂艙物流（2490）創上市新高，見7.68元，收報6.54元，升32.39%；友芝友生物（2496）創上市新高，見19.8元，收報18.32元，跌5.76%；途虎養車（9690）創上市新高，見32元，收報29.6元，升0.34%；中建富通（0138）創52周高，見0.33元，收報0.32元，升28%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.04元，收報2.04元，升2%；中國天然氣（0931）創52周高，見0.52元，收報0.49元，升1.03%；MONGOL MINING（0975）創52周高，見4.07元，收報4.03元，升5.22%；MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.82元，收報0.81元，升10.96%；中廣核礦業（1164）創52周高，見1.46元，收報1.42元，無升跌；萬保剛集團（1213）創52周高，見0.51元，收報0.51元，無升跌；德林控股（1709）創52周高，見3.54元，收報3.5元，升2.34%；中國萬天控股（1854）創52周高，見0.79元，收報0.78元，升1.3%；VISION DEAL-Z（7827）創52周高，見9.9元，見52周低9.9元，收報9.9元，無升跌。
44隻股份創上市新低，其中十隻包括，旭輝永升服務（1995）低見1.17元，收報1.3元，跌57.38%；融信服務（2207）低見1.25元，收報1.25元，跌6.72%；時代中國（1233）低見0.4元，收報0.415元，跌6.74%；奧園（3883）低見0.265元，收報0.275元，跌5.17%；旭輝（0884）低見0.3元，收報0.315元，跌58.55%；當代置業（1107）低見0.05元，收報0.054元，跌15.63%；金茂（0817）低見0.99元，收報0.99元，跌1%；中梁（2772）低見0.26元，收報0.285元，無升跌；民生教育（1569）低見0.238元，收報0.245元，跌1.21%；卓悅控股（0653）低見0.044元，收報0.048元，無升跌。
124隻股份創52周低，其中十隻包括，信利國際（0732）低見0.7元，收報0.7元，跌4.11%；希望教育（1765）低見0.48元，收報0.485元，無升跌；依波路（1856）低見1.9元，收報1.9元，無升跌；廣汽集團（2238）低見3.74元，收報3.76元，無升跌；慶鈴汽車股份（1122）低見0.64元，收報0.64元，跌1.54%；五菱（0305）低見0.54元，收報0.55元，無升跌；恒大汽車（0708）低見0.51元，收報0.56元，跌20%；經濟日報（0423）低見0.99元，收報1元，跌1.96%；鷹君（0041）低見13.12元，收報13.16元，跌0.75%；新世界發展（0017）低見14.24元，收報14.5元，升0.69%。
異動股
上升異動股，包括，金威醫療（8143）創52周高，見0.295元，收報0.26元，升78.08%；佳兆業健康（0876）收報0.052元，升48.57%；泰和小貸（1915）收報0.6元，升34.83%；樂艙物流（2490）創上市新高，見7.68元，收報6.54元，升32.39%；中建富通（0138）創52周高，見0.33元，收報0.32元，升28%；易生活控股（0223）收報0.183元，升26.21%；榮智控股（6080）收報0.063元，升23.53%；嘉里物流（0636）收報7.65元，升21.43%；雋泰控股（0630）收報0.057元，升21.28%。
下跌異動股，包括，旭輝（0884）創上市新低，見0.3元，收報0.315元，跌58.55%；旭輝永升服務（1995）創上市新低，見1.17元，收報1.3元，跌57.38%；火岩控股（1909）見52周低0.27元，收報0.345元，跌38.39%；中國城市基礎設施（2349）收報0.09元，跌28.57%；恒達集團控股（3616）收報0.265元，跌24.29%；米虫元宇宙（8645）見52周低0.32元，收報0.39元，跌20.41%；恒大汽車（0708）見52周低0.51元，收報0.56元，跌20%；馬可數字科技（1942）收報7.45元，跌19.81%。
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