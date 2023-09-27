香港貿發局公布第三季出口指數，由第二季的兩年高位回落7.3點至40.5，反映全球需求疲弱。另大幅下調全年香港出口增長預測，由0至2%增長修訂為-7至-9%。貿發局研究總監范婉兒表示，預期第四季整體出口或至少有約2%增長，但最終視乎香港出口內地的增長勢頭會否持續、亞洲電子產品採購訂單出現反彈、陸路運輸恢復速度等因素。
第三季整體庫存指數為51.5，顯示出口商庫存略低於正常水平，第二季為48.5，反映香港出口商繼續減少庫存。同期，新訂單指數下跌12.5點至32.6，陷入收縮領域。
范婉兒指，由於全球經濟仍未明朗，消費者持觀望態度，出口商維持低庫存的做法或傾向將持有庫存的成本降低，以備第四季的節日需求；並認為該情況或會維持未來幾個月，直至能夠確認轉勢持續。
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