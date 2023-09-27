香港貿發局公布第三季出口指數，由第二季的兩年高位回落7.3點至40.5，反映全球需求疲弱。另大幅下調全年香港出口增長預測，由0至2%增長修訂為-7至-9%。貿發局研究總監范婉兒表示，預期第四季整體出口或至少有約2%增長，但最終視乎香港出口內地的增長勢頭會否持續、亞洲電子產品採購訂單出現反彈、陸路運輸恢復速度等因素。