該報告分析了全球企業在合規方面的財務成本，其中金融機構承擔的總成本為2061億美元（約15724.8億港元）。這一成本相當於12%以上的全球研發支出，也代表全球每個工作年齡人口每月3.33 美元（約26港元）的平均成本。

與其他地區相比，歐洲、中東和非洲地區的金融機構及其客戶在金融犯罪合規方面繼續承擔更高的成本。歐洲、中東和非洲地區的金融犯罪合規總成本比美國或加拿大高出 39.8%。這種差異在一定程度上顯示合規要求日益複雜化。

全球78%的機構表示，錯綜復雜的法規和制裁網絡對其業務運營造成了限制，尤其是歐洲、中東、非洲和拉美地區的機構便佔80%。相比之下，儘管亞太地區和拉美地區的合規支出巨大，但成本效益卻相對較高。亞太地區的合規財務支出為美國或加拿大支出的74.5%，拉美地區的合規成本則佔24.7%。

雖然對某些行業而言，AI（人工智能）和機器學習在未來所產生的影響仍是未知之數，但71%的金融犯罪合規專業人士表示，他們所在的機構已在通過利用高級分析提高數據利用率。此外，72%的受訪者也確認，他們正採用分析和AI以加強合規程序。全球金融機構的CEO、副總裁和總監們並沒有安於現狀。即使許多新增監管舉措為金融犯罪合規要求增添復雜性，85%的金融機構仍將提升客戶體驗放在首位。

LexisNexis Risk Solution高級副總裁Grayson Clarke表示，他們的報告顯示，金融機構為遵守金融犯罪法規正在進行大量投資。有效的內部合作能提升客戶體驗，並有助於管理此類成本，對這些機構至關重要。利用新興技術和現有解決方案，可以使金融機構實現其目標，並獲得最佳客戶結果。