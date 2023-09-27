現時澳娛綜合參與的活化計劃，希望能2025年或不遲於2026年推出相關項目。何超鳳今日在澳門會見傳媒時又稱，已邀請內地專家對「澳門皇宮」開展研究最佳保育和修復方案，正積極探未來用途。她又稱，內港16號碼頭的鐘樓屬歷史建築，將會保留，碼頭內部將加入新元素活化，至於碼頭連同「澳門皇宮」具體的活化元素，目前仍在構思當中。澳門文化局局長梁惠敏表示，由於內港14及16號碼頭及澳門皇宮皆屬澳娛物業，政府毋須投入相關預算。社會文化司司長歐陽瑜期望，透過與企業協同聯動，開展更廣泛多樣及長期規劃，令新馬路歷史建築及文化氛圍更好轉化利用。

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