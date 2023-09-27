國泰續指，學員有機會參觀航空業相關機構，而過往學員曾探訪的機構包括政府飛行服務隊、香港飛機工程公司及民航處等。報名方面，其中提及每位參加者需要獲學校提名參加，而每間學校可提名最多10位學生參與此計劃。

該計劃於2003年1月首辦，至今已有超過數千個學員完成計劃，亦於多個地區舉辦，包括中國內地、加拿大、美國以及泰國等。

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