國泰航空（0293）公布，由即日起至今年11月7日或之前，招募14至18歲的學生參加「飛躍理想計劃」，助他們深入了解航空業。參加計劃的學員將接受為期3個月的培訓，包括一系列航空知識課程、航空業日常營運與操作的介紹，例如飛機工程及乘客服務等。
國泰續指，學員有機會參觀航空業相關機構，而過往學員曾探訪的機構包括政府飛行服務隊、香港飛機工程公司及民航處等。報名方面，其中提及每位參加者需要獲學校提名參加，而每間學校可提名最多10位學生參與此計劃。
該計劃於2003年1月首辦，至今已有超過數千個學員完成計劃，亦於多個地區舉辦，包括中國內地、加拿大、美國以及泰國等。
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