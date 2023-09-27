兩會在2008年8月簽署《個人理財資格證書互認備忘錄》，確認分別由中國銀行業協會頒發的「個人理財資格證書」和香港銀行學會頒發的「專業財富管理師文憑第一階段—理財策劃文憑」實現互認資格。針對2018年金管局推出「銀行專業資歷架構—零售財富管理」，正式取代原來的「專業財富管理師」，是次補充協議三是為落實變動在互認機制的安排。

中國銀行業協會專職副會長邢煒表示，資格互認的實質是人才的互認，此次互認必將為高品質國際金融人才輸入內地搭建橋樑，同時為內地金融專業人才提供更廣闊的國際平台促進內地與香港兩地金融人才實現優勢互補，從而有利於整合大金融資源、增強金融機構活力、穩固發展金融創新，有利於加深金融合作，以人才一體化帶動金融一體化，實現兩地銀行業的繁榮穩定與互利雙贏。

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗指出，在互認協議和此前所有補充協議的安排下，加上最新簽訂的補充協議內地和香港的金融從業人員可繼續通過該機制取得「雙資格」，不僅使具備資格的兩地從業員能夠簡便、快捷地取得互認，同時使兩地銀行充分享受兩地人才流動帶來的積極成果。

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