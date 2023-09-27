證監會與金管局公布去年度非交易所買賣投資產品調查結果，當局向371間從事投資產品銷售的機構進行調查，參與交易的客戶人數則超過80萬。據大型公司呈報的首五大集體投資計劃，貨幣市場基金最暢銷的產品，佔總交易額比例較2021年升33個百分點至61%。當局指資金流向貨幣市場基金，是因為投資者在加息環境下傾向投資於具備穩定收益和流動性的產品，在整體投資產品銷售額下跌的情況下，貨幣市場基金的交易額依然錄得增長。
當局公布，去年第二暢銷的產品為債券基金，佔首五大集體投資計劃總交易額14%，股票基金則僅佔7%。去年調查涵蓋公司總交易額，按年下跌24%至37990億元，與在其他主要股市觀察到的成交額下跌情況基本一致。然而，有關公司銷售投資產品的整體人手保持穩定。
當局指，約35%的受訪公司錄得交易額增長，一些大型公司認為這是由於它們提供個人化的投資產品，以迎合個別投資者的偏好和需求。透過向客戶提供度身訂做的方案，這些公司得以抵禦市場挑戰，甚至錄得增長。
調查又顯示，去年於網上分銷投資產品的公司數目增至83家，較2021年增長19%。集體投資計劃仍然是透過網上平台分銷最多的產品種類，佔網上銷售總額的83%。在所有集體投資計劃的投資者中，於網上進行交易的投資者所佔的比例由2021年的65%增至2022年的72%。值得注意的是，債務證券的網上銷售佔網上銷售總額的比例，由2021年的6%躍升至2022年的15%。
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