當局公布，去年第二暢銷的產品為債券基金，佔首五大集體投資計劃總交易額14%，股票基金則僅佔7%。去年調查涵蓋公司總交易額，按年下跌24%至37990億元，與在其他主要股市觀察到的成交額下跌情況基本一致。然而，有關公司銷售投資產品的整體人手保持穩定。

當局指，約35%的受訪公司錄得交易額增長，一些大型公司認為這是由於它們提供個人化的投資產品，以迎合個別投資者的偏好和需求。透過向客戶提供度身訂做的方案，這些公司得以抵禦市場挑戰，甚至錄得增長。

調查又顯示，去年於網上分銷投資產品的公司數目增至83家，較2021年增長19%。集體投資計劃仍然是透過網上平台分銷最多的產品種類，佔網上銷售總額的83%。在所有集體投資計劃的投資者中，於網上進行交易的投資者所佔的比例由2021年的65%增至2022年的72%。值得注意的是，債務證券的網上銷售佔網上銷售總額的比例，由2021年的6%躍升至2022年的15%。

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