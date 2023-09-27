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豐盛生活全年盈利增4%至5.23億 擬物色購併

豐盛生活服務（0331）公布6月底止全年度業績，期內股東應佔盈利按年增長4%至5.23億元，撇除政府補貼影響股東應佔溢利更按年增長7.5%至4.46億元。每股末期息為0.213元，按年減少11.6%。集團執行董事李國邦指，派息相當於年息7.8厘。由上市至今已派息2.36元，取回當年招股價的86%。集團未來將繼續物色購併項目，並且增加三大板塊及七項業務之間的交叉銷售。

首席財務官兼公司秘書陳祖偉指出，在疫後由於中標理想，因此未見市場對集團旗下的物管業務構成影響及引發倒退。另由於集團在機電工程部門參與很多設計與建設項目入標，因此手頭未完成合約由此前的106億元增至年度內的130億元，增長約22%，增至相當於該部門未來兩年的營業額。單是今年中標合約金額已達87億元，按年大增55%。集團整體合計，手頭合約達230億元，亦按年增長24%。隨著香港增建鐵路支線，他們未來擬參與更多大型工程項目。

李國邦稱，集團未有規定在那個業務板塊進行購併，最重要是看目標公司是否和集團有共同理念及是否好公司而定。另在面對勞工短缺下，集團已經和都會大學、城市大學及香港大學合作，例如舉辦就職講座、實習計劃等，並按市場情況調整現職同事薪酬。另在強積金對沖方面，其已在2022年度作一次過撥備安排，將來若政府落實補貼，則會對其帶來正面影響。

至於在推動交叉銷售方面，陳祖偉以現時集團手上逾300份物管合約為例，已有三分一兼做清潔及除蟲服務。保安部門方面，則有30至40個合約則兼用集團的設施管理服務。個別屋苑如沙田第一城，已使用集團提供的三至四項服務。他相信未來交叉銷售尚有大空間發展。

目前內地及澳門約佔豐盛生活服務約10%生意，陳祖偉相信，隨著內地經濟復蘇，加上集團已和不少已進入內地的香港發展商建立長期合作關係，因此料有助集團把握機遇。在澳門方面，該集團過往已參與博彩企業威尼斯人等約15項機電項目，建立合作關係，料澳門推動逾1100億元非博彩項目投資，未來博企也會參與，因此會帶動集團在當地的發展。

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