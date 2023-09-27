中國平安（2318）公布，陳心穎因個人及家庭原因辭任聯席首席執行官兼常務副總經理，將繼續出任上述職務至今年12月31日，並在當日調任為非執行董事，續留在董事會。是次為繼姚波以來，平保今年第二任辭任的聯席首席執行官。平保同時公布，由現任現任首席人力資源執行官郭曉濤出任聯席首席執行官。
陳心穎已確認與董事會、監事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關而需要知會股東的事項。她表示，作為一名新加坡人，近年長期在海外工作，需要對今後的工作、生活安排做出一定調整。平安是一個管理成熟、運作良好的平台，人才培養機制也非常完善，很多優秀的同事，都能夠勝任相關工作。平保董事會對陳心穎出任公司高級管理人員期間，為公司所做出的重要貢獻表示衷心感謝。
平保指，陳心穎10年在職期間，深度參與平安科技戰略規劃升級，大力發展基礎科技、應用科技與數字化轉型相關工程，過去3年為壽險改革的重要參與者和執行者，推動「4渠道+3產品」改革，改善代理人隊伍結構和業務品質，目前已取得階段性成效，為公司長期健康發展奠定基礎。
近年平保高層有不少變動，平保在2018年開始設立聯席首席執行官，由謝永林、李源祥和陳心穎出任，翌年李源祥辭任加入友邦（1299），2020年出任聯席首席執行官的姚波則在今年4月辭任，並調任非執董。另外，前副董事長任匯川亦在2020年辭任。
繼任人郭曉濤現任51歲，與陳心穎加入平保前同樣曾在顧問公司麥肯錫出任合夥人，郭曉濤在2019年入職平保前出任波士頓諮詢出任全球合夥人兼董事總經理等職務。郭曉濤曾任平保財產保險常務副總經理，集團首席人力資源執行官。他獲得西安交通大學信息與控制工程學士學位、澳洲新南威爾士大學工商管理碩士學位。平安同日宣布，由平安產險董事長孫建平接替郭曉濤出任集團首席人力資源執行官。
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