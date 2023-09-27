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鷹君贊助亞碳智匯200萬 以支持亞洲自願碳市場發展

鷹君集團（0041）宣布向亞碳智匯贊助200萬元，以支持亞洲自願碳市場的發展。集團執行董事羅俊謙指，贊助的行動除了深化集團推動可持續發展的努力之外，亦為各家企業長遠實現淨零排放提供更多選擇。期望透過建立區內透明可信的碳信用認證，可進一步強化自願碳信用市場的發展，相信這有助反映碳排放對社會和環境的潛在成本。

鷹君又指，推動可持續發展是集團的首要任務，並已實施氣候領導策略，以 2045 年達至淨零排放為目標，又將可持續發展理念融入各方面的業務決策及營運之中，進一步推動聯合國可持續發展目標。

鷹君同時致力推動亞洲及其他地區的氣候行動，是次贊助標誌著鷹君對亞碳智匯的支持。亞碳智匯是一家成立於 2022 年的獨立非牟利組織，為亞洲自願碳信用標準組織和註冊機構，透過制定和實踐氣候中和措施及度身訂造的解決方案，以應對區內的獨特環境挑戰和機遇。

亞碳智匯創辦人盧敬莊則表示，感謝鷹君慷慨贊助，以及對亞碳智匯矢志於發展自願碳信用市場、推動邁向低碳經濟轉型的支持。亞碳智匯相信專注推動以科技和城市為本的溫室氣體減排項目，對亞洲尤其重要，而與鷹君集團的合作標誌著推進可持續發展的共同願景。

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