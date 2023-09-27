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理想汽車終止美股ATM增發 盤前升3%

繼蔚來（9866）否認融資30億美元傳聞後，理想汽車（2015）今日晚間公布，終止美股ATM增發計劃，消息一出，理想美股盤前暫升約3%。

集團今晚公布，已終止於2022年6月28日與若干代理銷售方就美股ATM增發訂立的股權分銷協議的通知，於2023年9月27日（美國東部時間）營業結束後立即生效。

公司指，終止美股ATM增發，原因是其並無計劃於終止生效後，根據美股ATM增發進一步籌集額外資金或出售額外證券。公司未因本次終止受到任何處罰或承擔任何責任。

截至今晚，公司已根據美股ATM增發出售1350.24萬股美國存託股份，對應2700.49萬股A類普通股，在扣除不超過700萬美元的應付銷售代理佣金及若干其他發行費前，募集資金總額5.364億美元（相當於約41.652億港元）。

公司指，已經並仍擬將美股ATM增發的所得款項淨額用於研發下一代電動汽車技術，包括純電動車、智能空間及智能駕駛技術；開發及製造未來平台及汽車車型；以及營運資金需求及一般公司用途。

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