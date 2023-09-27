集團今晚公布，已終止於2022年6月28日與若干代理銷售方就美股ATM增發訂立的股權分銷協議的通知，於2023年9月27日（美國東部時間）營業結束後立即生效。

公司指，終止美股ATM增發，原因是其並無計劃於終止生效後，根據美股ATM增發進一步籌集額外資金或出售額外證券。公司未因本次終止受到任何處罰或承擔任何責任。

截至今晚，公司已根據美股ATM增發出售1350.24萬股美國存託股份，對應2700.49萬股A類普通股，在扣除不超過700萬美元的應付銷售代理佣金及若干其他發行費前，募集資金總額5.364億美元（相當於約41.652億港元）。

公司指，已經並仍擬將美股ATM增發的所得款項淨額用於研發下一代電動汽車技術，包括純電動車、智能空間及智能駕駛技術；開發及製造未來平台及汽車車型；以及營運資金需求及一般公司用途。

其他報道

鷹君贊助亞碳智匯200萬 以支持亞洲自願碳市場發展

三菱汽車據報擬結束在華汽車生產 正與合資伙伴廣汽談判

陳心穎辭任中國平安聯席首席執行官等職務 年內第二個聯席CEO請辭

豐盛生活全年盈利增4%至5.23億 擬物色購併

【久利生專欄】JPEX加密幣Loop Loop Loop大法

證監金管調查：加息環境下 去年投資產品資金流向貨幣市場基金

邁越科技明起招股集資最多1.75億 每手入場費2828元

David Webb增持新興光學

「郭老太」鄺肖卿增持新地110萬股 涉資8748萬

國泰推培訓計劃 助學生了解航空業

香港銀行學會與中國銀行業協會簽署資格互認最新補充協議

全日沽空金額減少0.97% 盈富沽空增61%

澳博參與活化新馬路片區及「澳門皇宮」

全球金融機構承擔合規總成本逾1.5萬億元 佔全球逾12%研發支出

美國據報對韓國晶片廠進口設備到中國無限期延長豁免

貿發局：料第四季出口或至少有2%增長

恒指收市升144點 北水流入增22倍 南水轉流入 大市成交降7%

劉央： 不宜抄底 港股未見底

大快活130間分店提供免費咖啡渣檸檬皮 年減186公噸廚餘

德國不再視中國為發展中國家 2026年起將停止提供相關貸款

知行與阿布扎比LEAD成立合資能源企業 冀日後中東上市

攜程：黃金周出境訂單按年增近20倍

阿里巴巴旗下盒馬多地門店開賣陽澄湖大閘蟹 動用23條冷鏈物流路線

中銀香港首8月無紙化貸款筆數升1.5倍 今推稅貸實際年利率低至1.78%