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恒指低開24點 石油股強勢 中海油升2.5%冠藍籌 第四範式首掛漲13%

恒指今早低開24點或0.15%，報17587點，大市成交金額22億元；國指今早低開0點或0.01%，報6069點。恒生科技指數開市報3831點，跌0.07%。

「ATMX」方面，阿里巴巴（9988）升0.41%，報84.85元；騰訊（0700）跌0.07%，報301.8元；美團（3690）跌1.48%，報113.1元；小米（1810）升0.84%，報11.94元。

其餘科技股普遍向下，京東（9618）跌0.26%，報113.1元；網易（9999）跌0.19%，報154.9元；快手（1024）開市報62.05元，跌0.08%。

美油一度升破94美元創一年新高，石油股表示有支持。中石化（0386）升0.23%，報4.4元；中石油（0857）升2.41%，報5.96元；中海油（0883）升2.5%，報13.94元，是升幅最大的藍籌。

煤炭股亦全線走高。兗煤（1171）開市報14.96元，升2.61%；兗煤澳洲（3668）開市報26.25元，升2.34%；神華（1088）開市報25.15元，升1%；中煤能源（1898）開市報6.1元，升2.01%。

藍籌中以中升（0881）表現最弱，今早跌2.83%，報20.6元。

新股方面，今日有3隻新股上市，第四範式（6682）開市報63.1元，較招股價高13.45%；東軟熙康（9686）首掛3.69元，較招股價跌22.48%；中旭未來（9890）首掛13.78元，較招股價跌1.57%。

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