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中飛租賃完成出售兩飛機連租約予艾威資本

中飛租賃（1848）宣布，完成出售兩架連租約飛機資產包予Avenue Capital Group（艾威資本），並於昨日交付。兩架飛機之後將交予航空資產管理公司Kayan Aviation Capital管理。

該資產組合包括兩架2015年出廠、附帶租約的空客A320ceo飛機，目前租予一家亞太區一線航司。是次亦為中飛租賃與艾威資本及Kayan之間的首次合作，符合集團資產管理策略，在滿足投資者對優質飛機資產日益增長需求的同時，與大型機構投資人建立起長期合作關係。

中飛租賃執行董事、副行政總裁兼首席商務官劉晚亭表示，作為中飛租賃的常規業務之一，飛機資產包交易有助於公司施行更靈活的機隊和融資策略。

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