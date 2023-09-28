文章日期：2023年9月28日 10:58
畢馬威中國表示，港府早前公布擴大「香港人才清單」，但目前會計人才並未包括在內，建議當局擴大有關清單以吸引專才來港，舒緩行業人手短缺狀況。
畢馬威中國香港區管理合夥人張頴嫻稱，為企業準備上市提供審計服務為香港會計師行的其中一項主要業務，當中近年以內地企業為主要客戶，而內地會計人才了解國內不同行業，參與相關專案能提升審計效率，並有助促進與內地企業及不同持份者溝通，相信人才庫的融合與擴大將有效推動業界發展。
張頴嫻又稱，面對會計界近年人才短缺，業界可透過改善福利政策吸引新人，例如加強生活與工作平衡以吸引及挽留人才，以避免因行內人數減少而導致工作量增加，從而形成惡性循環。
施政報告訂立目標於未來三年每年吸納3.5萬人才，政府早前公佈擴大「香港人才清單」，但目前會計人才並未包括在內，我們建議當局擴大有關清單以吸引專才來港，舒緩行業人手短缺狀況。
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