moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

畢馬威中國建議港府擴大「香港人才清單」 至會計業

畢馬威中國表示，港府早前公布擴大「香港人才清單」，但目前會計人才並未包括在內，建議當局擴大有關清單以吸引專才來港，舒緩行業人手短缺狀況。

畢馬威中國香港區管理合夥人張頴嫻稱，為企業準備上市提供審計服務為香港會計師行的其中一項主要業務，當中近年以內地企業為主要客戶，而內地會計人才了解國內不同行業，參與相關專案能提升審計效率，並有助促進與內地企業及不同持份者溝通，相信人才庫的融合與擴大將有效推動業界發展。

張頴嫻又稱，面對會計界近年人才短缺，業界可透過改善福利政策吸引新人，例如加強生活與工作平衡以吸引及挽留人才，以避免因行內人數減少而導致工作量增加，從而形成惡性循環。

施政報告訂立目標於未來三年每年吸納3.5萬人才，政府早前公佈擴大「香港人才清單」，但目前會計人才並未包括在內，我們建議當局擴大有關清單以吸引專才來港，舒緩行業人手短缺狀況。

其他報道

澳門旅遊局：9月日均旅客達8萬人次 國慶單日人次有望破14萬

中飛租賃完成出售兩飛機連租約予艾威資本

恒大武漢爛尾盤容許業主收樓前暫停還貸

華潤醫藥擬進重組系內貴州天安相關業務 以解決子公司同業競爭

恒大危機︱會都唔開？ 內媒：許家印近期已缺席2次例會

美國SEC據報接近與華爾街20多家公司就WhatsApp調查達成和解

滬深三大指數高開 人行淨投放4400億人幣

恒指低開24點 石油股強勢 中海油升2.5%冠藍籌 第四範式首掛漲13%

姜濤辭任鄭州銀行首席資訊官一職

港股ADR跌47點 恒大、恒大物業及恒大汽車盤前宣布停牌

印度稅務官員據報走訪聯想印度工廠和辦公室

美國制裁7名實體及個人 涉嫌為伊朗採購無人機部件

恒大地產：努力化解債務風險 所有債券續停牌

美政府停擺陰霾未散 道指收市跌68點

 