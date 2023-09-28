文章日期：2023年9月28日 11:39
《路透》引述知情人士報道，匯豐銀行將收購花旗集團的中國消費者財富管理業務，該業務管理超過30億美元的資產。
報道指，匯豐將接管花旗駐中國的數百名員工，花旗和滙豐均拒絕置評。
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