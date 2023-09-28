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恒指半日跌182點 騰訊曾見今年新低 新股東軟熙康重挫32%

恒指半日跌182點或1.04%，報17429點，大市成交金額411億元；國指跌59點或0.99%，報6009點。恒生科技指數收報3773點，跌1.59%。

大型科技股表現低迷，阿里巴巴（9988）跌1.3%，收報83.4元；騰訊（0700）一度見今年新低，低見296.4元，收市跌1.32%，收報298元；美團（3690）跌3.05%，收報111.3元；小米（1810）跌1.35%，收報11.68元；京東（9618）一度創上市新低，低見111.5元，收報111.7元，跌1.5%；網易（9999）收報151.1元，跌2.64%；快手（1024）收報61.6元，跌0.81%。

金融體系法律制度將於11月生效，濠賭股向下。金沙中國（1928）跌2.89%，收報23.5元；銀娛（0027）跌4.17%，收報46元；新濠國際發展（0200）收報6.05元，跌2.26%；美高梅中國（2282）收報9.86元，跌1.99%；永利澳門（1128）收報7.44元，跌2.23%。

美油一度升破94美元創一年新高，三桶股逆市向上。中石化（0386）跌1.37%，收報4.33元；中石油（0857）升1.2%，收報5.89元；中海油（0883）升0.74%，收報13.7元。

波羅的海乾散貨指數(BDI)創今年高位，航運股走高。中遠海控（1919）收報7.95元，升1.15%；中遠海能（1138）收報8.4元，升0.6%；中遠海運港口（1199）收報5.02元，升0.6%；東方海外（0316）收報104.8元，升1.65%。

藍籌中以申洲國際（2313）表現最好，升3.01%，收報70.05元；京東健康（6618）跌5.74%，收報36.95元，為表現最差藍籌。

新股方面，第四範式（6682）半日報58.5元，較招股價高5.22%；東軟熙康（9686）半日收報3.24元，較招股價跌31.93%；中旭未來（9890）半日收報13.84元，較招股價跌1.14%。

 

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