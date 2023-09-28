政府推高才通吸引人才來港的措施中，提及非本地買家在取得「三粒星」後，才獲退回多繳的印花稅及新住宅印花稅。吳天海認為，政府有意吸引人才來港應是歡迎他們，現在「欲拒還迎就不太好」。

財政司長陳茂波昨日訪歐返港後回應撤銷樓市「辣招」建議表示，「見到現時樓市情况與當年『辣招』引入時的景况有些不同……會採取務實態度，不停檢視」，與他7月時稱「我們無意作出調整，沒有這方面的考慮」的說法明顯不同。

其他報道

梁志堅預計政府或會調整辣招 惟經濟環境差 樓價暫難急升

恒指半日跌182點 騰訊曾見今年新低 新股東軟熙康重挫32%

AEON信貸財務中期多賺8.3% 中期息增至24仙

滬指一枝獨秀 半日升0.13%

匯豐據報收購花旗中國消費者財富管理業務

港元拆息普遍向上 一個月HIBOR創近2個月高位

人民幣國際支付比例上月升至3.47% 創新高

洪灝：今年的股市不可能比去年還要差

Netflix日劇《今際之國的有栖》確認製作第三季 導演：是一個全新旅程

畢馬威中國建議港府擴大「香港人才清單」 至會計業

澳門旅遊局：9月日均旅客達8萬人次 國慶單日人次有望破14萬

中飛租賃完成出售兩飛機連租約予艾威資本

恒大武漢爛尾盤容許業主收樓前暫停還貸

華潤醫藥擬進重組系內貴州天安相關業務 以解決子公司同業競爭

恒大危機︱會都唔開？ 內媒：許家印近期已缺席2次例會

美國SEC據報接近與華爾街20多家公司就WhatsApp調查達成和解

滬深三大指數高開 人行淨投放4400億人幣

恒指低開24點 石油股強勢 中海油升2.5%冠藍籌 第四範式首掛漲13%

姜濤辭任鄭州銀行首席資訊官一職

港股ADR跌47點 恒大、恒大物業及恒大汽車盤前宣布停牌

印度稅務官員據報走訪聯想印度工廠和辦公室

美國制裁7名實體及個人 涉嫌為伊朗採購無人機部件

恒大地產：努力化解債務風險 所有債券續停牌

美政府停擺陰霾未散 道指收市跌68點