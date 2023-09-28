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九倉主席吳天海：樓市撤辣非「靈丹妙藥」 但有助活躍市况

九龍倉（0004）主席吳天海接受本報訪問時表示，本港現時樓價受供應增加、息率高企等問題困擾，認為港府撤銷樓市「辣招」最重要是助市況活躍，形容地產業「牽一髮動全身」，並說：「大部分人都傾向樓市『撤辣減辣』，較少人認為永遠維持辣招，除財爺（陳茂波）之外。」但他強調，該舉措並非「靈丹妙藥」，市場不要「心頭太高」。

政府推高才通吸引人才來港的措施中，提及非本地買家在取得「三粒星」後，才獲退回多繳的印花稅及新住宅印花稅。吳天海認為，政府有意吸引人才來港應是歡迎他們，現在「欲拒還迎就不太好」。

財政司長陳茂波昨日訪歐返港後回應撤銷樓市「辣招」建議表示，「見到現時樓市情况與當年『辣招』引入時的景况有些不同……會採取務實態度，不停檢視」，與他7月時稱「我們無意作出調整，沒有這方面的考慮」的說法明顯不同。

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