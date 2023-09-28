券商銀河聯昌指出，堅信香港政府將會減辣以重振本港樓市。該行證券的中國和香港研究主管鄭懷武指出，財政司長陳茂波早前被問到政府會否減辣時，並無直接回應，而是指目前樓市的情況，包括價格下跌、成交量低、庫存高等情況，均與2010年代初引入辣招時相當不同，政府將在需要時進行檢視及修改。
鄭懷武指出，行政長官李家超將於10月25日發表其任內第二份施政報告，該行認為是好時機廢棄自2010年來引入的辣招，以防止本港樓市進一步惡化，及維持本港經濟增長。
鄭懷武續指，認為李家超即將發表有關房地產市場的政策中有三大支持措施，包括持有工作簽證的非香港永久性居民，主要為內地人將可獲豁免預繳額外印花稅，約為物業價值的30%。其次，重新推出資本投資者入境計劃（投資移民計劃），以及降低非香港永久性居民的印花稅稅率。
該行預測，若然減辣，香港發展商的銷售將較現時預測2024及2025財年的銷售提升8至15%。而發展商中，新地（0016）、長實（1113）、恒地（0012）、新世界發展（0017）及信置（0083）均為主要得益者。
減辣之下可能為行業帶來重估，因此前的辣招是拖累行業估值的關鍵因素之一。新地、長實及信置均為該行首選股份。
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