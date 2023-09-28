融創中國（1918）內地主要子公司融創房地產集團昨公布，對10筆境內債券安排現金支付及小額兌付，總金額約為3.8億元人民幣。據了解，兌付資金27日也已打到中證登賬戶。
在去年年底，融創境內債整體展期成功，共涉及10筆存續的公司債券及供應鏈ABS ，總金額160億元，加權平均展期期限3.51年。依據展期方案，融創需要在今年3月31日、9月30日安排現金支付和小額支付，而融創均已兌付完成。
在本月18日融創的境外債重組方案共有2019名債權人投票，債權人數通過率為99.75%。融創將通過債轉股消減債務總額合計將超過45億美元。這次債務重組完成後，融創將成為境內最早完成境內外債務重組的房企之一。
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