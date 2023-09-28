本港「復常」大半年，旅遊服務平台Expedia表示，港人預定短途航班班次已恢復至2019年的54% ，而長途航班數目則恢復至44%；經濟客艙平均機票價格較2022年回落，下跌46%。該公司同時公布調查，發現有24%香港旅客認為航空旅遊的壓力大，14%旅客認為要找到「至抵」大機票優惠尤其令人煩擾。
Expedia指出，台北、東京和大阪是香港旅客最熱門的航班目的地。根據Expedia香港航班需求數據，日本大阪是按年增長速度最快的目的地。
該公司近日以問卷形式訪問了1,000 位香港旅客，發現每4位香港旅客就有近1位（24%）認為航空旅遊的壓力大，比處理家中大小事務（22%）
Expedia又給予訂機票「貼士」，在星期日而非最昂貴的星期五預訂國際航班機票，
此外，星期四出發平均可節省16%，並避免星期日出發，
航空公司報告公司（ARC）數據科學暨研究部董事總經理 Chuck Thackston表示，機票價格2023年全年大部分時間都低於2022年的水平。
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