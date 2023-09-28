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Expedia：經濟客位價格較去年回落46% 港人預定短途航班班次回復疫前54%

本港「復常」大半年，旅遊服務平台Expedia表示，港人預定短途航班班次已恢復至2019年的54% ，而長途航班數目則恢復至44%；經濟客艙平均機票價格較2022年回落，下跌46%。該公司同時公布調查，發現有24%香港旅客認為航空旅遊的壓力大，14%旅客認為要找到「至抵」大機票優惠尤其令人煩擾。

Expedia指出，台北、東京和大阪是香港旅客最熱門的航班目的地。根據Expedia香港航班需求數據，日本大阪是按年增長速度最快的目的地。

該公司近日以問卷形式訪問了1,000 位香港旅客，發現每4位香港旅客就有近1位（24%）認為航空旅遊的壓力大，比處理家中大小事務（22%）和找話題閒聊（11%）還要吃力， 14% 旅客認為要找到至抵機票優惠尤其令人煩擾。四分之一 （25%）受訪者會在預訂後再次搜尋機票價格，看看自己的機票是否有買貴了。

Expedia又給予訂機票「貼士」，在星期日而非最昂貴的星期五預訂國際航班機票，平均可節省14%。數據顯示，機票平均價格於出發前２至５個月最高，於出發前 8 至 28 日內預訂的旅客比提早 2 至 5 個月預訂平均節省 21%。但平衡供應情況、選擇和優惠，建議提早 5.5 至 6 個月預訂。

此外，星期四出發平均可節省16%，並避免星期日出發，因為這是機票平均價格最高的出發日子。

航空公司報告公司（ARC）數據科學暨研究部董事總經理 Chuck Thackston表示，機票價格2023年全年大部分時間都低於2022年的水平。

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