報道指，大連萬達正就此與投資者展開磋商，珠海萬達商業管理集團的上市前投資人如果同意免除還款要求，萬達考慮提供補償，這可能會緩解今年早些時候令市場恐慌的流動性緊縮風險，提案亦令萬達不必向上市前投資者支付約300億元人民幣的股權回購款。

知情人士表示，磋商尚處於初期階段，目前尚不清楚萬達與投資者是否會達成任何協議。若獲得監管部門批准且市場條件有利，珠海萬達今年仍有可能上市。珠海萬達早自2021年首次申請IPO，迄今仍未能在香港成功上市。在今年6月公司已是第四次提交初步招股說明書。而根據中國證監會的詢問函，若珠海萬達未能在2023年底前成功上市，則該公司必須向上市前投資人支付股權回購款。

報道指，萬達的代表沒有立即回應置評請求。

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