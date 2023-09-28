有線寬頻（1097）執行董事兼行政總裁杜之克今午在股東大會上表示，旗下開電視参與亞運會直播，雖然扣除製作成本對照收益，未必即刻實現淨收益，但目的在引起越來越多觀眾關注作為第一步，並且可以達到免費電視及手機App專門頻道帶给更多內容予觀眾。現時免費頻道的亞運時段廣告賣滿，並希望下周的亞運廣告時段也賣滿。繼亞運之後，他們正安排節目，冀繼續吸引觀眾收看。
現時該集團旗下HOY TV，在今次轉播亞運，已和發展商旗下商場、馬會等安排250個大屏幕直播。過去一周手機App瀏覽量達500萬，於本月23至25日在App的視象收看情況亦在上升中，錄得超過40萬次收看，收看時間亦平均達48分鐘。
他又說，現時電訊業務拓展B2B批發業務在過去幾個月均有進展，並和人家簽约，期望將來增加收益。暫時該業務和免費電視未有直接協同，但是隨著免費電視全媒體到火車、户外屏幕及手機發展，有電訊業務的背景下方便全媒體發展。
在財務上，財務缌裁郭子健指，今年下半年在收益上較上半年有大進展，雖然此前向大股東方面尋求8000萬元借款支持營運，但是集團已著手工作下工夫，希望可以將來可以向外公布營運會有改善。
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