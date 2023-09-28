臨近中秋國慶假日，加上期指結算日，港股表現疲軟，恒指及國指一度創今年新低。恒指全日跌238點或1.36%，報17373點，大市成交金額801億元；國指跌79點或1.31%，報5990點。恒生科技指數收報3778點，跌1.45%。
大型科技股普遍下跌，阿里巴巴（9988）跌1.78%，收報83元；騰訊（0700）跌1.52%，收報297.4元；美團（3690）跌3.48%，收報110.8元；小米（1810）跌1.01%，收報11.72元；快手（1024）收報62.05元，跌0.08%；京東（9618）一度創上市新低，見110.7元，收報111.1元，跌2.03%；網易（9999）收報151.2元，跌2.58%。
金融法案將於11月生效，濠賭股受壓。金沙中國（1928）跌4.75%，收報23.05元；銀娛（0027）跌5.73%，收報45.25元，是跌幅最大的藍籌。澳博（0880）收報3元，跌1.64%；新濠國際發展（0200）收報6.06元，跌2.1%；美高梅中國（2282）收報9.92元，跌1.39%。
恒大系今日停牌，內房股亦偏軟。潤地（1109）跌1.63%，收報30.2元；碧桂園（2007）收報0.88元，跌2.22%；萬科（2202）創上市新低，收報8.45元，跌0.47%；融創（1918）收報2.1元，跌1.41%；佳兆業（1638）收報0.219元，跌5.19%。
國際油價續刷年內新高，石油股上漲。中石化（0386）跌2.28%，收報4.29元；中石油（0857）升1.37%，收報5.9元；中海油（0883）升1.47%，收報13.8元。
藍籌中以申洲國際（2313）表現最好，升3.53%，收報70.4元。
新股方面，第四範式（6682）收報58.5元，較招股價高5.22%；東軟熙康（9686）收報2.72元，較招股價跌42.86%；中旭未來（9890）收報14元，與招股價持平。
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