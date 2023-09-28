臨近中秋國慶假日，加上期指結算日，港股表現疲軟，恒指及國指一度創今年新低。恒指全日跌238點或1.36%，報17373點，大市成交金額801億元；國指跌79點或1.31%，報5990點。恒生科技指數收報3778點，跌1.45%。