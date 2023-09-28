至於香港推動夜經濟，她預料周五（29日)開始後消費力會上升，但仍需進一步觀察，並有待下個長假。她亦表示，目前整體業務量包括跨境交易筆數、筆單價已回到疫前水平，但內地消費模式逐漸改變為體驗式消費，而且人民幣匯率因素，令單價金額有所減少。

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