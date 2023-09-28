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信和跨商場獎賞計劃加盟AlipayHK積分獎賞

AlipayHK與信和集團（0083）聯合公布合作，信和跨商場獎賞計劃將成為全港首個加盟AlipayHK積分獎賞的商場會員計劃，旗下停車場及物業管理費亦陸續支援AlipayHK付款。螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，是次合作有助將來把運作模式複製至其他商場，簡化相關程序。她又表示，現時有為約50間本地餐飲業提供商戶優惠，望今年底內與幾間大型百貨公司完成討論並展開合作。

至於香港推動夜經濟，她預料周五（29日)開始後消費力會上升，但仍需進一步觀察，並有待下個長假。她亦表示，目前整體業務量包括跨境交易筆數、筆單價已回到疫前水平，但內地消費模式逐漸改變為體驗式消費，而且人民幣匯率因素，令單價金額有所減少。

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