小紅書與香港旅遊發展局合作推出「香港漫步指南」，指南內有5條具有特色的香港旅行路線，涵蓋香港熱門的打卡景點以及介紹重點節慶活動，如即將於9月底舉辦的中秋大坑舞火龍活動、五年後再次複辦的盛大國慶煙花匯演、將在10月開啓的城市萬聖節氣氛等，希望吸引更多遊客前往香港。
自今年開關後，香港一直位居小紅書用戶出境遊目的地排名首位，是很多內地遊客的出境遊的首選。小紅書旅行板塊在上半年做了「香港旅行時光機」和「藝起遊香港」兩個項目， 為香港旅遊業帶來超過2億的總曝光度，單在5至7月，平台上有關「香港」的搜索量達2820萬。
來自小紅書的多位博主及在平台活躍的藝人：何超蓮、黃宗澤、薛凱 琪、黃智雯、胡鴻鈞、吳業坤等均加入活動，為香港旅遊推廣宣傳，也為接下來的「中秋 +國慶」兩個節日的「超級黃金周」造勢。
小紅書相關項目負責人表示，平台這次升級了其他5個新的香港旅遊視角：山海漫步、博物漫步、霓虹漫步、塗鴉漫步、文藝漫步，小紅書將會繼續和香港旅游發展局合作，聯動更多明星、博主、場館，一起為香港旅遊業增加一抹新的色彩。
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