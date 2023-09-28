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內地公布擴大跨境理財通居民及機構參與範圍 提高個人投資額

人民銀行、國家金融監督管理總局、中證監、國家外匯管理局、香港金管局、香港證監會及澳門金融管理局決定改善粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點。

具體內容包括優化投資者準入條件，支持更多大灣區居民參與試點。其次是擴大參與機構範圍，新增符合要求的證券公司作為參與主體，為「南向通」、「北向通」個人客戶提供投資產品及相關服務。三是擴大「南向通」、「北向通」合格投資產品範圍，四是適當提高個人投資者額度。五是進一步優化宣傳銷售安排，引導金融機構為大灣區居民提供優質金融服務。

下一步，內地和港澳金融管理部門將修訂完善相關實施細則或業務指引，推動各項舉措盡早實施。同時，根據試點情況持續優化「跨境理財通」業務，穩妥有序推進粵港澳大灣區金融市場互聯互通，支持大灣區建設。

香港金管局總裁余偉文表示，金管局和三地金融監管部門一直密切關注跨境理財通的運行情況，並根據實際業務經驗和考慮投資者需求及業界意見後，制訂了一系列優化措施。金管局歡迎優化措施的出台，將全力推進實施細則的制訂和落實，進一步便利大灣區居民跨境投資，同時為香港金融業界帶來更多發展機遇。

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