渣打（2888）為主要股東的虛擬銀行Mox公布數據，今年上半年收入按年增長超過3倍；期內客戶信貸及墊款為去年同期超過兩倍；存款為去年同期接近兩倍；2023年上半年每月處理220萬宗成功的Mox卡交易。Mox行政總裁胡博思（Barbaros Uygun）會維持Mox於下年達收支平衡的目標，同時亦預期未來12個月至18個月內信用卡收入增一倍。
Mox表示正準備拓展財富管理領域。Mox產品總監鮑志毅（Jayant Bhatia）表示，即將推行「Mox Invest」，他表示Mox Invest於過去多個月正進行沙盒測試，預計將於今年第四季度可進行美股及港股交易。除股票交易外，Mox正研究推出回報增值基金（yield enhancement fund），正在等待證監會授權。鮑志毅指，待銀行完成牌照（4號牌）上的升級後的幾星期內推出。另外，Mox正研究推出新的組合投資解決方案。
為慶祝開業3周年，Mox向旗下Mox Credit客戶推出了1%無上限現金回贈；於Mox銀行服務存有指定額數的活期存款後，即可於任何消費賺2%現金回贈；於任何超市則可獲3%。
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