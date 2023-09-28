該報告指，傳統月餅的廣告開支高達4260萬，廣告開支排名第一，奶黃及冰皮分別排名第二及三。另美心集團、奇華餅家及榮華成為月餅行業廣告開支最高廣告商三甲。月餅廣告社交媒體市場份額方面，FB在社交媒體的佔比高達52%，排名第一，IG佔39%市場份額排名第二。月餅開支在FB及IG佔比分別高達56%及75%，成為佔比最高的廣告類別。

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