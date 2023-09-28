會財局指，儘管最近核數師倉促辭任的數目有所下降，上市公司披露的信息亦有所改善，但仍然存在以下兩個問題，包括繼任核數師的計劃不周及資源不足；及

上市公司無意解決導致核數師辭任的關鍵審計問題。

《文件》總結了會財局監管行動所取得的進展，以及針對解決這些問題的持續措施。政策、註冊及監督部主管梁家恩表示，當局憂慮的已不止是有關核數師倉促辭任的問題。當局更關注委員會是否履行了各自在處理核數師變更方面的職責。為協助公眾利益實體委員會應對此類情況，會財局發布了《指導說明》，闡明了在更換核數師時，當局對公眾利益實體委員會的期望，並提供具體示例，說明核數師和審計委員會在這些情況下應如何行事。

《指導說明》包含三個針對不同持份者的主要部分，包括離任核數師辭任審計項目時的指引、繼任核數師承接新項目時的指引，及對審計委員會在核數師辭任時的指引。梁家恩表示，會財局敦促委員會遵循《指導說明》中概述的建議。當局將繼續密切監察更換核數師的情況，並將毫不猶豫地對因核數師倉促辭任而導致的審計不當行為施加適當和相稱的處分，最嚴重可包括撤銷公眾利益實體核數師的註冊。

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