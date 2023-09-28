期內收益約9.81億元，按年跌30.3%，毛利錄7.21億元，倒退29.5%。毛利率由2022財政年度約72.6%增至2023財政年度約73.4%。

公司表示，期內收入減少主要由於2022年下半年中國大陸COVID-19疫情反彈及採取嚴格的隔離措施，對手錶等非必需品的銷售產生負面影響。其中天王手錶的收益仍為時計寶的主要收益來源，期內為8.59億元，按年跌28.2%，佔集團總收益約87.5%。

時計寶續稱，鑑於COVID-19疫情持續及中國不明朗的經濟 狀況，天王手錶的零售網絡由2022年6月底的2,086個銷售點，縮減至今年6月底的1,786個銷售點，淨減少300個銷售點。

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