時計寶（2033）公布，截至今年6月底止全年盈利3710萬元，按年增長12.4%，每股基本盈利1.8仙，董事會建議派末期股息及特別股息分別為0.8仙及3.2仙，合共4仙，對上一財年則末期息連特別息合共派5仙。
期內收益約9.81億元，按年跌30.3%，毛利錄7.21億元，倒退29.5%。毛利率由2022財政年度約72.6%增至2023財政年度約73.4%。
公司表示，期內收入減少主要由於2022年下半年中國大陸COVID-19疫情反彈及採取嚴格的隔離措施，對手錶等非必需品的銷售產生負面影響。其中天王手錶的收益仍為時計寶的主要收益來源，期內為8.59億元，按年跌28.2%，佔集團總收益約87.5%。
時計寶續稱，鑑於COVID-19疫情持續及中國不明朗的經濟 狀況，天王手錶的零售網絡由2022年6月底的2,086個銷售點，縮減至今年6月底的1,786個銷售點，淨減少300個銷售點。
其他報道
有線寬頻：免費電視亞運時段最高收視5.1點 HOY跨平台總點擊過千萬次
綠債2023丨匯豐：綠債認購金額創新高 客戶平均認購金額增25%
小紅書：今年5至7月「香港」搜索量達2820萬 伙旅發局出旅遊指南
萬達據報尋求投資者同意免付300億回購款 稱珠海萬達有望明年上市
Expedia：經濟客位價格較去年回落46% 港人預定短途航班回復疫前54%
融創中國：已安排現金小額支付10筆境內債券 涉資3.8億人幣
九龍倉置業主席吳天海：樓市撤辣非「靈丹妙藥」 但有助活躍市况