澳門政府在推進片區活化方面，進一步與博彩企業合作，最新聯同銀河娛樂（0027）推進路環「荔枝碗船廠片區活化計劃」。銀娛副主席呂耀東今午在澳門出席記者會時說，活化分兩個階段進行，首階段將設置荔枝碗片區及造船業歷史的展示館，及提供文化藝術表演消遣空間等，並在今年內進場開展改善工作，希望首階段活化計劃在明年第三季基本完成。整個計劃的投資額則有待了解第二階段活化整體進度時間表和內容才可落實。
荔枝碗原為路環古村之一，在上個世紀成為船廠重鎮，建造不少出海船隻。現時荔枝碗已有部份舊船廠活化並對外開放，並擬修復另外三座船廠，文化局局長梁惠敏表示，爭取2026年第三季完工，以及爭取個別船廠盡早完成並注入功能。根據當局計劃，該片區擬開展第二階段活化工作，以親子娛樂、文化藝術為主題，包括設置特色仿真冰溜冰場；同時於片區發展創新城市農場，打造城市綠洲，運用最新科技種植優質蔬菜；為本地藝術文化團體提供工作、展現及演出平台，並邀請藝團進駐，打造成本土藝術文化聚集地；設置時尚文化書店及咖啡廳，將定期舉辦文化交流活動，並於片區提供多個特色休憩及綠化配套設施，打造為時尚生活方式的場所。
隨著銀娛落實參與荔枝碗片區活化，現時只餘金沙中國（1928）旗下威尼斯人參與活化片區的計劃待落實，據了解涉及威尼斯人參與的部份，將於日內公布，涉及地域位於氹仔舊城區。各大博企參與活化片區，則與當局要求發展更多非博彩元素有關。銀娛今日股價收報45.25元，跌5.73%。