荔枝碗原為路環古村之一，在上個世紀成為船廠重鎮，建造不少出海船隻。現時荔枝碗已有部份舊船廠活化並對外開放，並擬修復另外三座船廠，文化局局長梁惠敏表示，爭取2026年第三季完工，以及爭取個別船廠盡早完成並注入功能。根據當局計劃，該片區擬開展第二階段活化工作，以親子娛樂、文化藝術為主題，包括設置特色仿真冰溜冰場；同時於片區發展創新城市農場，打造城市綠洲，運用最新科技種植優質蔬菜；為本地藝術文化團體提供工作、展現及演出平台，並邀請藝團進駐，打造成本土藝術文化聚集地；設置時尚文化書店及咖啡廳，將定期舉辦文化交流活動，並於片區提供多個特色休憩及綠化配套設施，打造為時尚生活方式的場所。

隨著銀娛落實參與荔枝碗片區活化，現時只餘金沙中國（1928）旗下威尼斯人參與活化片區的計劃待落實，據了解涉及威尼斯人參與的部份，將於日內公布，涉及地域位於氹仔舊城區。各大博企參與活化片區，則與當局要求發展更多非博彩元素有關。銀娛今日股價收報45.25元，跌5.73%。