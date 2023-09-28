太古地產行政總裁彭國邦表示，他們很高興能落實這兩個在上海的重大投資，這將顯著拓展我們在這座重要城市的業務佈局。同時，在繼前灘太古里取得巨大成功後，他們很高興再次與陸家嘴集團攜手發展項目。尤其是洋涇地塊位於黃浦江畔，是太古地產將住宅品牌帶進中國內地的理想起點。

陸家嘴集團董事長徐而進表示，雙方實現合作的前灘太古里項目已成為浦東新區乃至上海市的標誌性項目。此次再度攜手太古地產，雙方將實現優勢互補。透過充分借鑒國際先進經驗、導入優勢產業資源，將前灘21號地塊及洋涇項目打造成浦東新區新地標。

洋涇地塊位於內環線內，佔地約151,934平方米，其東區與太古集團頗具歷史淵源，20世紀初至中期曾是太古碼頭所在地，地塊內的幾棟筒倉建築曾經一度是亞洲規模最大的糧倉。這層歷史淵源讓太地對參與該地塊的發展更有意義，得以在此打造全新商業地標。洋涇項目規劃的建築面積，連同地下零售建築面積2萬平方米，共約389,934平方米。太地首個高端住宅產品也將在該項目亮相。

前灘21號地塊位於中環線內，佔地約63,804平方米，與前灘太古里僅一街之隔，後者是太古地產與陸家嘴集團合作發展的首個項目。前灘21號地塊的策略區位也有助於增強公司對前灘區域的整體創新衍變和社區營造。工程規劃的地上地下總建築面積約602,431.47平方米。