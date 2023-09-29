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內媒：恒大外債債權人稱收通知可恢復交易

據內媒《財聯社》報道，中國恒大在公告主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施，公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。同時亦坐實了恆大境外重組生變的事實。不過有中國恒大境外債權人晚上向該社表示，之前參加重組的債都不能交易了，今天卻收到通知已經可以恢復交易。而境外債可恢復正常交易，是否意味著之前談的重組方案已失效需要重新談，還是存在其他調整的可能性，仍不得而知。

相關中國恒大境外相關債權人表示，目前其所在機構持有中國恒大美元債，但相關債務重組事宜主要委託給受託人進行處理。協議安排會議取消後，其一直在關注債務重組進展。

報道提到，中國恒大發佈公告前，在9月25日（本週一），其內部仍在正常召開周度例會。而上述例會以視頻連線方式召開，中國恒大各項目總參與了會議，會議組織者為中國恒大行政總裁肖恩。肖恩在會上主要提及了保交樓及國慶黃金周銷售事宜。而目前中國恒大內部已召開的「金九銀十」內部銷售會議，制定了相關考核，具體銷售折扣由項目自己決定，並報由各地區董事長審批。

此前，中國恒大三度推延或取消境外重組會議，最新一次在9月22日，中國恒大發佈公告取消原定於9月25日和9月26日有關建議重組的相關協議安排會議。

其後，9月24日中國恒大再次公告表示由於附屬公司恆大地產正被立案調查，因此公司目前的情況無法滿足新票據的發行資格。