相關中國恒大境外相關債權人表示，目前其所在機構持有中國恒大美元債，但相關債務重組事宜主要委託給受託人進行處理。協議安排會議取消後，其一直在關注債務重組進展。

報道提到，中國恒大發佈公告前，在9月25日（本週一），其內部仍在正常召開周度例會。而上述例會以視頻連線方式召開，中國恒大各項目總參與了會議，會議組織者為中國恒大行政總裁肖恩。肖恩在會上主要提及了保交樓及國慶黃金周銷售事宜。而目前中國恒大內部已召開的「金九銀十」內部銷售會議，制定了相關考核，具體銷售折扣由項目自己決定，並報由各地區董事長審批。

此前，中國恒大三度推延或取消境外重組會議，最新一次在9月22日，中國恒大發佈公告取消原定於9月25日和9月26日有關建議重組的相關協議安排會議。

其後，9月24日中國恒大再次公告表示由於附屬公司恆大地產正被立案調查，因此公司目前的情況無法滿足新票據的發行資格。