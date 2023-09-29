明報記者 黃志偉、高志堅

九倉旗下的現代貨箱是本港第二大貨櫃碼頭經營商，並在深圳的蛇口港及大鏟灣碼頭持有股份。對於吸引已轉移至新加坡的船東回流香港，吳天海坦言並不容易，「船公司的船期航線不是朝令夕改的。」他並指公司正努力尋求不同方式嘗試吸引他們回來，惟暫未見成功。其中原因是航運業去年開始陷入低潮，運費大幅下跌，船公司覺得現時未是時間考慮回流。被問公司曾否減價以作吸引，他指相關收費價錢因應市場調整，且相比10年前價錢已便宜不少，當中還未計及通脹。

香港碼頭無地搞無人駕駛系統

吳天海表示，今年首8個月內地沿海三大貨區的貨量個別發展，華東按年相若，華南跌高單位數，華北則有增長。他解釋指，因為部分在廣東以玩具、成衣等低端製品的工廠搬至東南亞，而且新興行業大多在華東或近華北地區發展，故當區可保持貨量。華南區，香港甚至「輸蝕」深圳、南沙，主要由於要「過多一條橋」而影響運輸時間。他指，若干年前深圳航班網絡未夠成熟，趕期的話便把貨櫃運至香港，因香港船期較密，但現在深圳船期愈來愈密，削弱了香港優勢，不少歐美航線已改從深圳出發，不經香港。不過，他表示香港較深圳仍有一處優勢，就是海關效率高。

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至於香港貨櫃碼頭的貨源，他指由貨櫃車運送來港的貨櫃比例趨減，「10年來已有此變化，加上疫情加快速度。」由跨境貨櫃車運來佔港貨櫃碼頭貨量比例由2010年35%減至2022年20%以下。

最近有業界指香港貨櫃碼頭多年沒投資，吳天海指香港已有大量過剩容量，碼頭營運商有因船型增大投資相關機械，唯一投資不足是碼頭自動化系統，例如無人駕駛。不過，他坦言該話題涉及就業職位等社會問題，較為敏感；同時若以無人駕駛系統運作規模而言，現時碼頭與岸線比例並不足夠，「但葵涌地有限沒地方去，又填不到出去」。

（解構香港經濟）

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