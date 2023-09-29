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傳玩家太投入「揮刀自宮」 網易手遊《逆水寒》急刪「無根門」

網易（9999）手遊《逆水寒》參考了《葵花寶典》中「欲練神功，必先自」的設定，出現須自宮才能加入的門派，惟早前官方宣布將其刪除，引發內地玩家熱議，更有傳背後原因，是由於有玩家在現實生活中「揮刀自宮」。

《逆水寒》參考經典江湖門派設定，玩家可以透過各種方式加入心儀的門派，其中加入條件最為嚴格的「無根門」，要求男性玩家加入前需要先「自宮」（切除下體），亦要遵守禁止與男性舉止親暱、沾染不潔陽氣等。由於該門派設定特殊，加上NPC（非玩家角色）對話有特色，成為遊戲中人氣最高的門派之一。

陰柔NPC變硬漢

《逆水寒》遊戲官方早前在微博上宣布，雖然「無根門」讓會呼吸的江湖增添了煙火氣，也給上千萬玩家帶來快樂，但為了響應「相關審查合規要求」，要將遊戲中的「無根門」全面退出退出江湖，並由全新的江湖勢力「無念門」接手。另外，原本陰柔味十足的 NPC 們，也會在9月28日遊戲版本更新後，全部改造成「鐵骨錚錚的硬漢」。

消息出台後，不少玩家對此感到不滿，「重開清朝文字獄是吧」、「無根又怎麼了」。有內地玩家爆料，有加入「無根門」的玩家走火入魔，在現實中「揮刀自宮」，有家長檢舉遊戲，導致「無根門」遭滅門，惟有關說法並未被官方證實，亦有網民認為只是相關說法只是炒作。

 

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