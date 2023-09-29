moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日漲470點 憧憬樓市減辣 本地地產股受捧 蔚來小鵬齊飈逾8%

九月最後一個交易日，恒指半日向上，收市升470點或2.71%，報17843點，大市成交金額333億元；國指升166點或2.79%，報6157點。恒生科技指數收報3916點，升3.66%。

大型科技股集體上漲，阿里巴巴（9988）升3.55%，收報85.95元；騰訊（0700）升2.76%，收報305.6元；美團（3690）升4.06%，收報115.3元；小米（1810）升4.61%，收報12.26元；網易（9999）收報158.9元，升5.09%；京東（9618）收報115.1元，升3.6%；快手（1024）收報63元，升1.53%；百度（9888）收報133元，升3.26%。

汽車股受捧，蔚來（9866）、小鵬汽車（9868），蔚來收報71.3元，升8.94%；小鵬收報70.1元，升8.6%；吉利（0175）收報9.25元，升1.98%；廣汽集團（2238）收報3.87元，升4.03%。

憧憬樓市政策減辣，本地地產股有支持。長實集團（1113）升2.63%，收報41.05元；恒地（0012）升3.28%，收報20.45元；新地（0016）升3.23%，收報83.15元；新世界發展（0017）升5.12%，收報15.18元；信和置業（0083）收報8.84元，升4.25%；恒隆地產（0101）收報10.7元，升5.31%。

部分內房股反彈，潤地（1109）升3.48%，收報31.25元；中海外（0688）升3.05%，收報16.2元；碧桂園（2007）收報0.91元，升3.41%；融創（1918）收報2.16元，升2.86%；旭輝（0884）收報0.305元，升8.93%；合景泰富（1813）收報0.92元，升5.75%。

藍籌中以阿里健康（0241）表現最好，半日升9.52%，收報4.83元；東方海外（0316）表現最差，半日跌0.48%，收報104.4元，是跌幅最大的藍籌。

 

其他報道

柏瑞投資看好中國 稱中方更加堅定地提振經濟

港元拆息普遍向下 一個月HIBOR轉跌0.23點子

天星銀行上半年虧損擴大至1.04億元

傳玩家太投入「揮刀自宮」 網易手遊《逆水寒》急刪「無根門」

金管局陳家齊據報將任香港投資管理公司行政總裁 管理620億資金

樂風伙拍「惜食堂」 向低收入家庭派發1400個月餅

商湯前知產總監因經濟問題被公安機關採取強制措施

吳天海： 撐推夜經濟 不應跟深圳鬥平 須設法吸旅客來港谷市民消費

九倉主席吳天海：港遲通關逾一年 貨櫃中轉生意被新加坡搶走

恒指高開111點 汽車股受捧 蔚來高開6% 小鵬漲5%

港股ADR升180點 大灣區「跨境理財通」優化業務試點 留意券商股

「鱷王」達利歐：美國將會發生債務危機 經濟料實質性放緩

微軟據報曾討論將搜索引擎Bing售予蘋果

曾批英國政府「軟弱」 匯控公關主管將辭任

美股反覆向上 道指漲116點