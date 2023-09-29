九月最後一個交易日，恒指半日向上，收市升470點或2.71%，報17843點，大市成交金額333億元；國指升166點或2.79%，報6157點。恒生科技指數收報3916點，升3.66%。
大型科技股集體上漲，阿里巴巴（9988）升3.55%，收報85.95元；騰訊（0700）升2.76%，收報305.6元；美團（3690）升4.06%，收報115.3元；小米（1810）升4.61%，收報12.26元；網易（9999）收報158.9元，升5.09%；京東（9618）收報115.1元，升3.6%；快手（1024）收報63元，升1.53%；百度（9888）收報133元，升3.26%。
汽車股受捧，蔚來（9866）、小鵬汽車（9868），蔚來收報71.3元，升8.94%；小鵬收報70.1元，升8.6%；吉利（0175）收報9.25元，升1.98%；廣汽集團（2238）收報3.87元，升4.03%。
憧憬樓市政策減辣，本地地產股有支持。長實集團（1113）升2.63%，收報41.05元；恒地（0012）升3.28%，收報20.45元；新地（0016）升3.23%，收報83.15元；新世界發展（0017）升5.12%，收報15.18元；信和置業（0083）收報8.84元，升4.25%；恒隆地產（0101）收報10.7元，升5.31%。
部分內房股反彈，潤地（1109）升3.48%，收報31.25元；中海外（0688）升3.05%，收報16.2元；碧桂園（2007）收報0.91元，升3.41%；融創（1918）收報2.16元，升2.86%；旭輝（0884）收報0.305元，升8.93%；合景泰富（1813）收報0.92元，升5.75%。
藍籌中以阿里健康（0241）表現最好，半日升9.52%，收報4.83元；東方海外（0316）表現最差，半日跌0.48%，收報104.4元，是跌幅最大的藍籌。
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