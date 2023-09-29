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香港數字資產持牌協會：JPEX事件反映非監管虛擬資產平台風險

香港數字資產持牌協會發聲明，稱近日JPEX事件再次提醒，建立一個能夠促進虛擬資產和Web3生態系統健康發展、確保虛擬資產平台的完整性及保護市場參與者和投資公眾的穩健的監管環境的重要性。

該會指，儘管JPEX事件展示了非監管虛擬資產平台不當甚至欺詐性行為的風險和後果，但這不應影響香港就虛擬資產和Web3生態系統發展的整體規劃和路線圖。一個完善的監管框架應鼓勵負責任的實踐，促進充分的信息披露，並遏制非法活動，從而保護投資者及增強整個虛擬資產生態系統的信用和信譽。

透過本港監管機構和市場參與者的共同努力，定能創建一個鼓勵虛擬資產和Web3企業負責任地創新的環境，共同推動新服務、新產品和經濟機會，以帶來更大的金融普惠性，提升香港作為具活力的國際金融科技中心的競爭力。

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