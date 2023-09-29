該會指，儘管JPEX事件展示了非監管虛擬資產平台不當甚至欺詐性行為的風險和後果，但這不應影響香港就虛擬資產和Web3生態系統發展的整體規劃和路線圖。一個完善的監管框架應鼓勵負責任的實踐，促進充分的信息披露，並遏制非法活動，從而保護投資者及增強整個虛擬資產生態系統的信用和信譽。

透過本港監管機構和市場參與者的共同努力，定能創建一個鼓勵虛擬資產和Web3企業負責任地創新的環境，共同推動新服務、新產品和經濟機會，以帶來更大的金融普惠性，提升香港作為具活力的國際金融科技中心的競爭力。

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