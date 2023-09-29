虛銀眾安（ZA Bank）公布上半年業績，期內虧損收窄至1.99億元，去年同期為蝕2.57億元；淨利息收入為1.13億元，按年升26.3%；客戶存款為107.12億，較年底升16.79%；客戶貸款為48.56億元，與去年底相約；淨服務費及佣金收入為3676.9萬元，按年跌14.06%。
眾安銀行截至2023年6月30日，擁有近70萬名客戶，在香港18歲或以上人口的滲透率達10%，總資產規模亦擴大12%至130億元；客戶貸款信用減值損失為2853.3萬，按年大增61.64%
此外，眾安表示銳意成為Web3生態圈的首選銀行合作夥伴，該行正積極準備尋求所有必要的監管批准，讓零售投資者經ZA Bank應用程式使用法定貨幣買賣虛擬資產。
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