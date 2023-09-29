眾安銀行截至2023年6月30日，擁有近70萬名客戶，在香港18歲或以上人口的滲透率達10%，總資產規模亦擴大12%至130億元；客戶貸款信用減值損失為2853.3萬，按年大增61.64%

此外，眾安表示銳意成為Web3生態圈的首選銀行合作夥伴，該行正積極準備尋求所有必要的監管批准，讓零售投資者經ZA Bank應用程式使用法定貨幣買賣虛擬資產。

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