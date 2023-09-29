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富邦上調定存息 3、6、12個月加至4.8厘

臨近季末加上十一長假期前夕，小型銀行再調升銀行定期利息，富邦將3個月、6個月和12個月新資金港元定期利率，上調0.2厘至4.8厘，高於昨日截至的綠債保底利率4.75厘，為目前各行沒有其他前設要求下，最高的定存利率。優惠定存最低起存金額為50萬元，個人客戶需經該行手機應用程式，以合資格新資金開立。

富邦亦將1個月和2個月新資金港元定期利率，上調0.2個百分點至4.5厘和4.6厘。隨着市場預期利率將在高位維持更長時間，銀行高息定期利率近期有向更長存款期限發展的趨勢，過去銀行定期利率多以3個月為最高，本月起三大發鈔行和多間中小銀行亦提高6個月利率至4厘以上，1年定期利率除富邦外，目前多間行多定於4厘頭水平。

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