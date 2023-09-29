臨近季末加上十一長假期前夕，小型銀行再調升銀行定期利息，富邦將3個月、6個月和12個月新資金港元定期利率，上調0.2厘至4.8厘，高於昨日截至的綠債保底利率4.75厘，為目前各行沒有其他前設要求下，最高的定存利率。優惠定存最低起存金額為50萬元，個人客戶需經該行手機應用程式，以合資格新資金開立。
富邦亦將1個月和2個月新資金港元定期利率，上調0.2個百分點至4.5厘和4.6厘。隨着市場預期利率將在高位維持更長時間，銀行高息定期利率近期有向更長存款期限發展的趨勢，過去銀行定期利率多以3個月為最高，本月起三大發鈔行和多間中小銀行亦提高6個月利率至4厘以上，1年定期利率除富邦外，目前多間行多定於4厘頭水平。
其他報道
JPEX風暴︱港澳聯合行動 2人在澳門被捕 警方下午交代案情
香港數字資產持牌協會：JPEX事件反映非監管虛擬資產平台風險
【有片：埋身擊】美核心PCE今晚出爐 道指期貨倘反彈至10天線可高沽
平安壹賬通銀行上半年利息收入增36% 推3%活期存款利率慶三周年
恒指半日漲470點 憧憬樓市減辣 本地地產股受捧 蔚來小鵬齊飈逾8%
傳許家印出事前 「前妻」丁玉梅已離港 技術性離婚料袋數百億人幣分紅
金管局陳家齊據報將任香港投資管理公司行政總裁 管理620億資金
吳天海： 撐推夜經濟 不應跟深圳鬥平 須設法吸旅客來港谷市民消費
港股ADR升180點 大灣區「跨境理財通」優化業務試點 留意券商股