moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

GUM：9月強積金人均蝕5463元 年初至今人均賺717元

強積金諮詢機構GUM公布，截至9月22日，9⽉三⼤GUM強積⾦基⾦指數全線下跌，其中「GUM 強積⾦股票基⾦指數」跌幅最⼤，見紅跌至-1%，每名強積金成員盈利單月下跌5463元。今年初至今，人均盈利則微升0.5%至717元。

GUM表示，由於市場預期高息環境將會比原本維持更長時間，以及利率下降的幅度和速度比預期慢，股票及債券市場受到壓力，歐美股票市場可能面臨較大調整。第四季的展望主要取決於大中華區經濟數據、利率走勢、中美關係等因素。

GUM常務董事陳銳隆稱，高風險投資者可考慮配置部分資產投資日本股票類別，長遠可考慮分段吸納中港股票；而在高息環境和外圍環境不明朗下，低風險投資者可考慮增加保守基金配置，因保守基金繼續受惠於高利率，而且持續時間比預期更長。保守基金年初至今的回報已達2.4厘，預計平均年度化回報可達3厘至3.5厘。

 

其他報道

中國擬放寬數據出境規定 緩解外企擔憂

JPEX風暴︱港澳聯合行動 2人在澳門被捕 警方下午交代案情

恒大據報今年初以約2.49億元出售一艘超級遊艇

虛銀匯立上半年虧損收窄27.89%至1.61億元

香港數字資產持牌協會：JPEX事件反映非監管虛擬資產平台風險

【有片：埋身擊】美核心PCE今晚出爐 道指期貨倘反彈至10天線可高沽

力勤資源申請A股上市 股價半日升近8%

平安壹賬通銀行上半年利息收入增36% 推3%活期存款利率慶三周年

恒指半日漲470點 憧憬樓市減辣 本地地產股受捧 蔚來小鵬齊飈逾8%

黃天祐再獲委任為會財局主席

傳許家印出事前 「前妻」丁玉梅已離港 技術性離婚料袋數百億人幣分紅

吉利旗下極氪明年進軍中東 與寶馬、奧迪等競爭

柏瑞投資看好中國 稱中方更加堅定地提振經濟

港元拆息普遍向下 一個月HIBOR轉跌0.23點子