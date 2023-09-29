強積金諮詢機構GUM公布，截至9月22日，9⽉三⼤GUM強積⾦基⾦指數全線下跌，其中「GUM 強積⾦股票基⾦指數」跌幅最⼤，見紅跌至-1%，每名強積金成員盈利單月下跌5463元。今年初至今，人均盈利則微升0.5%至717元。
GUM表示，由於市場預期高息環境將會比原本維持更長時間，以及利率下降的幅度和速度比預期慢，股票及債券市場受到壓力，歐美股票市場可能面臨較大調整。第四季的展望主要取決於大中華區經濟數據、利率走勢、中美關係等因素。
GUM常務董事陳銳隆稱，高風險投資者可考慮配置部分資產投資日本股票類別，長遠可考慮分段吸納中港股票；而在高息環境和外圍環境不明朗下，低風險投資者可考慮增加保守基金配置，因保守基金繼續受惠於高利率，而且持續時間比預期更長。保守基金年初至今的回報已達2.4厘，預計平均年度化回報可達3厘至3.5厘。
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