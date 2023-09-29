渣打（2888）作為主要股東的虛銀Mox Bank公布中期業續，期內虧損3.19億元，較去年虧損3.12億元有所擴大；淨利息收入為1.77億元，按年增6倍；客户存款為96.2億元，較去年底升15%；客戶貸款及墊款總額為67億元，較去年底升33.19%；淨費用收入為2741萬元，較去年底升32.57%；交易收入淨額為367.8萬，比2022年底升八成。