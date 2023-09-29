第二季香港GDP按季下跌1.3%，扭轉首季經濟復蘇趨勢，不過下跌是主要來自庫存減少，匯豐預期香港第三季經濟按季回復1.5%正增長。本地消費方面，匯豐將今年本港零售按年增長，由25%下調至18%。

匯豐指，本地消費在勞動市場緊張和消費券推動下保持旺盛，失業率目前為2.8%，低於疫情前的水平。同時旅遊業持續恢復，8月來自內地的遊客人數達到疫情前約75%，雖然九月受颱風影響，不過預計10月長假會出現反彈。匯豐維持今年全年內地客回復至2019年上半年水平50%的預期，明年則回復至80%。

利率方面，匯豐認為美國不太可能在明年第三季減息，本港利率仍會保持高位，預期至2025年底前會減息1.25厘。9 月港元拆息再次回升，不過但隨著聯儲局加息周期可能結束，上升趨勢可能會有所緩和。匯豐認為金管局基本利率將維持在5.75厘至明年第三季，隨着聯儲局減息，至2024年底降息0.5厘，2025年再降0.75厘。

早前大行上調按揭利率0.5厘至4厘以上，匯豐指緊縮貨幣環境，是制約地產需求的一個主要因素。不過人才計劃有助於本港在過去一年提振人口，對地產需求可能帶來一絲希望。該行早前預期今年本港樓價格保持平穩，然後在明年上半年按年下跌5%，並在2024年下半年觸底反彈。

其他報道

富邦上調定存息 3、6、12個月加至4.8厘

GUM：9月強積金人均蝕5463元 年初至今人均賺717元

虛銀眾安銀行中期虧損收窄至1.99億元

中國擬放寬數據出境規定 緩解外企擔憂

JPEX風暴︱港澳聯合行動 2人在澳門被捕 警方下午交代案情

恒大據報今年初以約2.49億元出售一艘超級遊艇

虛銀匯立上半年虧損收窄27.89%至1.61億元

香港數字資產持牌協會：JPEX事件反映非監管虛擬資產平台風險

【有片：埋身擊】美核心PCE今晚出爐 道指期貨倘反彈至10天線可高沽

力勤資源申請A股上市 股價半日升近8%

平安壹賬通銀行上半年利息收入增36% 推3%活期存款利率慶三周年

恒指半日漲470點 憧憬樓市減辣 本地地產股受捧 蔚來小鵬齊飈逾8%

黃天祐再獲委任為會財局主席

傳許家印出事前 「前妻」丁玉梅已離港 技術性離婚料袋數百億人幣分紅

吉利旗下極氪明年進軍中東 與寶馬、奧迪等競爭

柏瑞投資看好中國 稱中方更加堅定地提振經濟

港元拆息普遍向下 一個月HIBOR轉跌0.23點子

天星銀行上半年虧損擴大至1.04億元

傳玩家太投入「揮刀自宮」 網易手遊《逆水寒》急刪「無根門」

金管局陳家齊據報將任香港投資管理公司行政總裁 管理620億資金

樂風伙拍「惜食堂」 向低收入家庭派發1400個月餅

商湯前知產總監因經濟問題被公安機關採取強制措施

吳天海： 撐推夜經濟 不應跟深圳鬥平 須設法吸旅客來港谷市民消費

九倉主席吳天海：港遲通關逾一年 貨櫃中轉生意被新加坡搶走