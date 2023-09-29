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匯豐降今年香港經濟增長至4.3% 不利因素增長令增長慢過預期

匯豐發表季度經濟報告，將香港今年經濟增長預測，由5%下調至4.3%，其中0.5個百分點下調來自第二季經濟數據疲弱。匯豐指出，因為影響本港經濟的負面因素，包括中國內地復蘇放緩、全球經濟增長放慢、利率上升，更為強勁，本港經濟增長步伐可能比最初預期緩慢，不過整體利好因素將超過不利因素，預計經濟復蘇將會繼續。

第二季香港GDP按季下跌1.3%，扭轉首季經濟復蘇趨勢，不過下跌是主要來自庫存減少，匯豐預期香港第三季經濟按季回復1.5%正增長。本地消費方面，匯豐將今年本港零售按年增長，由25%下調至18%。

匯豐指，本地消費在勞動市場緊張和消費券推動下保持旺盛，失業率目前為2.8%，低於疫情前的水平。同時旅遊業持續恢復，8月來自內地的遊客人數達到疫情前約75%，雖然九月受颱風影響，不過預計10月長假會出現反彈。匯豐維持今年全年內地客回復至2019年上半年水平50%的預期，明年則回復至80%。

利率方面，匯豐認為美國不太可能在明年第三季減息，本港利率仍會保持高位，預期至2025年底前會減息1.25厘。9 月港元拆息再次回升，不過但隨著聯儲局加息周期可能結束，上升趨勢可能會有所緩和。匯豐認為金管局基本利率將維持在5.75厘至明年第三季，隨着聯儲局減息，至2024年底降息0.5厘，2025年再降0.75厘。

早前大行上調按揭利率0.5厘至4厘以上，匯豐指緊縮貨幣環境，是制約地產需求的一個主要因素。不過人才計劃有助於本港在過去一年提振人口，對地產需求可能帶來一絲希望。該行早前預期今年本港樓價格保持平穩，然後在明年上半年按年下跌5%，並在2024年下半年觸底反彈。

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