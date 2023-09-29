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港股季結日漲436點 全季累跌1106點 北水暫停成交僅677億元 濠賭股反彈

港股季結日迎來反彈，三大指數高開高走。恒指收市升436點或2.51%，報17809點，內地中秋國慶長假休市，北水暫停，大市成交金額676億元，較上日減少15.63%；國指升157點或2.63%，報6148點。恒生科技指數收報3920點，升3.77%。

過去一周，恒指累跌1.37%或247點，跌幅是8月18日後最大，連跌四周。全月計，恒指累跌3.11%或572點，連跌2個月。過去一季，恒指累跌5.85%或1106點，跌幅是6月底以來最大。

大型科技股走高，阿里巴巴（9988）升3.13%，收報85.6元；騰訊（0700）升2.96%，收報306.2元；美團（3690）升3.43%，收報114.6元；小米（1810）升5.29%，收報12.34元；百度（9888）收報133.4元，升3.57%；快手（1024）收報62.85元，升1.29%；京東（9618）收報115.1元，升3.6%；網易（9999）收報159.5元，升5.49%。

汽車股強勢，吉利（0175）收報9.24元，升1.87%；廣汽集團（2238）收報3.87元，升4.03%；小鵬（9868）收報69.95元，升8.37%；理想汽車（2015）收報138.3元，升3.6%；蔚來（9866）收報71.45元，升9.17%。

澳門旅遊及旅館業界預測十一黃金週日均旅客可達11萬至12萬人次，濠賭股反彈，金沙中國（1928）升4.12%，收報24元；銀娛（0027）升4.2%，收報47.15元；新濠國際發展（0200）收報6.28元，升3.63%；美高梅中國（2282）收報10.24元，升3.23%；永利澳門（1128）收報7.5元，升1.63%。

2023國慶檔期票房已破2億人幣，影視娛樂股大漲，HMVOD視頻（8103）收報1.46元，升12.31%；阿里影業（1060）收報0.62元，升5.08%；貓眼娛樂（1896）收報11.64元，升2.65%；稻草熊（2125）收報0.57元，升5.56%；中國儒意（0136）收報2.03元，升3.57%。

藍籌中以阿里健康（0241）表現最好，升10.66%，收報4.88元；聯通（0762）表現最差，收跌0.87%，收報5.68元。

 

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