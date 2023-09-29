今年8月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.3%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為24億元，按年跌9%。

政府發言人表示，受惠於訪港旅客人數進一步上升，零售業總銷貨價值在8月繼續錄得明顯的按年升幅。

發言人補充，短期内零售業將繼續受惠於訪港旅遊業持續復蘇。勞工市場情況改善和香港夜繽紛的一系列活動及消費優惠亦會利好消費氣氛，為零售業提供支持。

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