新世界發展（0017）公布，截至今年6月底止全年股東應佔盈利9億元，按年跌28%，每股盈利0.39元，末期息0.3元，較去年少派八成，另擬派有條件特別股息每股1.59元，須待出售新創建股權完成後方可作實。
期內核心盈利11.01億元，增長21%；收入為952.14億元，升40%。全年香港應佔物業合同銷售為88.59億元，中國内地整體物業合同銷售金額151.3億元人民幣。香港投資物業收入為30.87億元，貢獻盈利22.63億元，分別增長10%及7%。
新世界績前收報15.24元，升5.5%，全日成交1.96億元。
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