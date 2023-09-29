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鄭志剛：新世界可動用資金逾900億無需集資 企業行動陸續有來

新世界發展（0017）公布全年業績，集團執行副主席兼行政總裁鄭志剛在傳媒發布會上表示，對於之前有人在社交媒體質疑集團的財務狀況及現金流，認為是有人趁其宣布業績前3個月禁售期，不能夠應對時出手。他強調，集團無需集資，料就算出售新創建（0659）後每年少收約14億元股息後，包括航天城11 SKIES及深圳等大型租盤落續建成提供收入可以補足。他預告，有助釋放價值的的企業行動陸續有來，出售新創建所得可用於回購及減少財務開支。

鄭志剛明言，對今次有人借機在社交媒體的言論「零容忍」，集團已作澄清，並已經與執法機關跟進。首席財務總監劉富強更表示，集團手上有550億元現金及390億元銀行借貸，合共有940億元可動用資金可供支取，銀行亦沒有削減信貸。

現時集團的整體財務成本才約4%，還可以在內地爭取相對平息的借貸支持運作。他亦預期，新世界的資本開支會已由2023年原定的360億元大降至240億元，料到明年會大減至150億元。

雖然新世界今年度末期息只派0.3元，比去年同期的1.5元大減八成，但是出售新創建後則每股派特別息1.59元。鄭志剛指，在面對市況挑戰及高息環境，集團需保留現金。但是今年連同中期息、末期息及特別息合計，年股息率達15.4厘，則高於去年度。往後集團派息會視乎公司發展及盈利，確保在派息方面具可持續性，料隨著11 SKIES等新的大型項目落成，集團亦進入收成期，將來可繼續與股東分享成果。

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