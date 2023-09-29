鄭志剛明言，對今次有人借機在社交媒體的言論「零容忍」，集團已作澄清，並已經與執法機關跟進。首席財務總監劉富強更表示，集團手上有550億元現金及390億元銀行借貸，合共有940億元可動用資金可供支取，銀行亦沒有削減信貸。

現時集團的整體財務成本才約4%，還可以在內地爭取相對平息的借貸支持運作。他亦預期，新世界的資本開支會已由2023年原定的360億元大降至240億元，料到明年會大減至150億元。

雖然新世界今年度末期息只派0.3元，比去年同期的1.5元大減八成，但是出售新創建後則每股派特別息1.59元。鄭志剛指，在面對市況挑戰及高息環境，集團需保留現金。但是今年連同中期息、末期息及特別息合計，年股息率達15.4厘，則高於去年度。往後集團派息會視乎公司發展及盈利，確保在派息方面具可持續性，料隨著11 SKIES等新的大型項目落成，集團亦進入收成期，將來可繼續與股東分享成果。

其他報道

Livi Bank期內虧損按年收窄14%

新世界發展全年核心多賺21%末期息0.3元 擬派有條件特別息1.59元

本港8月零售銷售增13.7% 低過預期

樓價續下陷 今年升幅收窄至不足1%

富融銀行虧損收窄至1.86億元

港股季結日漲436點 全季累跌1106點 北水暫停成交僅677億元 濠賭股反彈

匯豐降今年香港經濟增長至4.3% 不利因素增長令增長慢過預期

【有片：投資王道】王弼：美息料暫高企 美股年底前難樂觀

螞蟻銀行（香港）中期虧損收窄至6206萬

施永青：應立即宣布撤辣 市場不會有強烈反應

Mox Bank中期虧損擴大至3.19億元 淨利息收入颷6倍

富邦上調定存息 3、6、12個月加至4.8厘

GUM：9月強積金人均蝕5463元 年初至今人均賺717元

虛銀眾安銀行中期虧損收窄至1.99億元

中國擬放寬數據出境規定 緩解外企擔憂

JPEX風暴︱港澳聯合行動 2人在澳門被捕 警方下午交代案情

恒大據報今年初以約2.49億元出售一艘超級遊艇

虛銀匯立上半年虧損收窄27.89%至1.61億元

香港數字資產持牌協會：JPEX事件反映非監管虛擬資產平台風險

【有片：埋身擊】美核心PCE今晚出爐 道指期貨倘反彈至10天線可高沽

力勤資源申請A股上市 股價半日升近8%

平安壹賬通銀行上半年利息收入增36% 推3%活期存款利率慶三周年

恒指半日漲470點 憧憬樓市減辣 本地地產股受捧 蔚來小鵬齊飈逾8%