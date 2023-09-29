對於市場人士提出樓市「減辣」，鄭志剛指：「認同現時樓市和引入「辣招」情況不同，希望政府回應市場變化「減辣」，（當中）有好多方法，亦可以不同程度，可適當減，降低上車及換樓客財務負擔。適當減辣，可釋放購買力，有好處」。

他又指，今年初政府推出高材通、專材通，人家需在港待上7年才獲退回已繳買樓特別印花稅，其實亦可優化，可吸引更多外地人材來港。集團在土地儲備方面，會計劃將手上達1500萬平方呎的農地申請轉用途，在4年內將7幅地轉入土地儲備，可建樓面300萬平方呎。在四年後則安排另外1000萬平方呎轉入土儲。

至於內地樓市，首席財務總監劉富強指出，隨著內地認房不認貸，令不少樓盤銷售受惠。上周解封後，廣州耀勝尊府自3月開盤以來累計銷售超過30億元人民幣，在瀋陽推售的新盤亦新增銷售10億元人民幣。單是今年7至9月份，集團在內地售樓已達50億元人民幣，由今年起計首8個月則累計銷售逾100億元人民幣。

雖然香港自疫後放寬旅遊限制，但是反應不及預期，反之有不少港人北上消費，鄭志剛指出，集團旗下尖沙咀K11 MUSEA及K11藝術購物館的銷售額均創新高，前者人流較更大增84%，出租率亦跑贏同行。過去一年度下半年的人流亦見增長67%。K11 MUSEA的貴賓會員銷售佔比更達70%。他相信，港府推出的繽紛夜市一定會有助帶動夜市，並且希望政府及商界度新橋，並且舉辦更多盛事，吸引更多遊客過來。

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